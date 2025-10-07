Не Камчатка и не Исландия: где в Ленобласти найти гейзеры

Зимой они замирают в ледяных башнях, а летом бьют из земли.

Всего в часе езды от Петербурга, у деревни Корпиково, среди сосен и болот, из земли поднимаются фонтаны воды. Зимой они застывают в ледяных башнях, летом шумят и клубятся паром.

Местные называют их гатчинскими гейзерами, хотя на карте о них — ни слова.

Гейзеры, которых не ждали

Вода бьёт на высоту до полутора метров. Всего здесь шесть источников. Три из них — старые водонапорные колонки, другие получили имена "Пень", "Малыш" и "Фонтан".

Когда морозы оборачивают фонтаны в лёд, пейзаж становится почти нереальным — словно посреди обычного леса выросло хрупкое стеклянное городище.

Версии происхождения

Точного объяснения этому явлению нет. Одни считают, что гейзеры появились после бурения скважин, проведённого в советское время. По другой версии, здесь создавали запасную водонапорную систему на случай войны.

Есть и предположение, что под землёй остались старые газовые полости — именно давление газа и выталкивает воду наружу.

Какая из версий верна — неизвестно. Ни официальных подтверждений, ни исследований этих источников не проводилось.

Как добраться

Гейзеры находятся недалеко от Гатчины, рядом с деревней Корпиково. От города сюда ведёт Корпиковское шоссе. Не доезжая до моста, нужно свернуть налево — дальше дорога идёт через садоводство и заканчивается небольшой парковкой. Оттуда к источникам ведёт тропа через лес.

Место, где живёт тайна

Сегодня гатчинские гейзеры — одна из самых необычных природных точек Ленинградской области. Их можно увидеть в любое время года, но особенно впечатляют они зимой, когда над снегом поднимается лёгкий пар, а вода превращается в ледяные фигуры.

И пока никто не знает, почему эти фонтаны бьют уже десятилетиями, место продолжает притягивать тех, кто ищет в природе не только красоту, но и загадку.