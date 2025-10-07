«Пытка уличной музыкой в законе»: Петербург борется с акустическим хаосом

Кто проиграл в битве за тишину на Думской?

В Петербурге на Думской улице планируется убрать две точки, где ранее выступали музыканты.

Об этом сообщил депутат Законодательного собрания Андрей Рябоконь в своем телеграм-канале.

Это решение принято по итогам его обращения, так как выступления «парализовали работу музыкальной школы имени Римского-Корсакова».

Поиск тишины: изменения в правилах выступлений

Согласно проекту распоряжения администрации Центрального района, из списка разрешенных для выступлений мест исключили точки по адресам: Думская улица, 1-3, литера А, и Думская улица, 4, со стороны улицы Ломоносова.

Ранее музыкантам разрешалось выступать на углу с Невским проспектом, но с условием использования оборудования без усилителей и ударных.

Однако, как отмечается, это правило систематически нарушалось.

«Это значит, что занятия в школе смогут проходить в нормальном режиме, без постороннего шума», — подчеркнул Андрей Рябоконь.

Реакция горожан: между шумом и покоем

Решение вызвало неоднозначную реакцию среди петербуржцев. Некоторые поддерживают инициативу, отмечая, что уличные выступления мешают не только ученикам музыкальной школы.

«На самом деле они мешают не только ученикам музыкальной школы, я считаю. По Дворцовой, по Невскому невозможно пройти, кругом толпа и дикий ор», — делится мнением горожанин.

Другие выражают более резкое отношение, сравнивая уличную музыку с пыткой.

«Пытка уличной музыкой в законе! В метро иногда так глушат, а выпрыгнуть из вагона на ходу никак, приходится культурно улучшать всепрощающую мимонотность», — иронизирует другой комментатор.

Также высказывается сочувствие к жителям близлежащих домов:

«Искренне жаль людей, живущих в домах вокруг. Грохот и вой от бесконечных концертов на Думской и на перекрестке у метро Невский проспект».

При этом отмечается, что среди уличных музыкантов бывают и талантливые исполнители:

«Но все же надо отдать должное, на Думской бывают и отличные музыканты иногда».

Однако, вблизи метро Невский проспект, таких, по словам петербуржцев, не бывает. Список мест, где проблема шума стоит остро, пополняется: