Штраф за каждое нарушение: Петербург готовится к новому порядку контроля ОСАГО

Опубликовано: 7 октября 2025 13:30
globallookpress/ Konstantin Kokoshkin

Новый эксперимент в Петербурге — шаг к тотальному контролю?

Петербург, Москва и Чувашия могут стать первыми регионами России, где запустят эксперимент по контролю за полисами ОСАГО с помощью дорожных камер.

Об этом сообщил председатель комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Многие регионы хотели бы эту практику реализовать. Естественно, это Москва, Санкт-Петербург, поскольку здесь дороже транспортное происшествие», — приводит слова Аксакова ТАСС.

Предложение о проведении эксперимента в Чувашии прозвучало из-за ее активного продвижения этой практики.

В перспективе, штрафы за управление авто без ОСАГО, зафиксированные камерами, могут взиматься неограниченное количество раз в день.

Автор:
Ксения Пронина
Общество
