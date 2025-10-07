Штраф за каждое нарушение: Петербург готовится к новому порядку контроля ОСАГО

Петербург, Москва и Чувашия могут стать первыми регионами России, где запустят эксперимент по контролю за полисами ОСАГО с помощью дорожных камер.
Об этом сообщил председатель комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
«Многие регионы хотели бы эту практику реализовать. Естественно, это Москва, Санкт-Петербург, поскольку здесь дороже транспортное происшествие», — приводит слова Аксакова ТАСС.
Предложение о проведении эксперимента в Чувашии прозвучало из-за ее активного продвижения этой практики.
В перспективе, штрафы за управление авто без ОСАГО, зафиксированные камерами, могут взиматься неограниченное количество раз в день.