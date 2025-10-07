Легенда или правда: что произошло после того, как шведы покинули поле Невской битвы

Невская битва, одно из ключевых сражений в истории Руси, произошла в июле 1240 года.
По словам историка и экскурсовода Сергея Румянцева, сражение продлилось всего один день — примерно с десяти часов утра и до наступления темноты, что составляет около двенадцати часов.
Этот факт, по его мнению, объясняется длиной июльского дня.
Судьба павших: Финны в ямах, викинги — в морской пучине
«Ночью шведы начали готовиться к эвакуации. Значит, похоронили убитых финнов», — рассказывает историк Сергей Румянцев порталу «Городовой».
Эта деталь подчеркивает социальную иерархию того времени:
«У финнов и дворянства-то своего не было. Дворянство там исключительно шведского происхождения».
Финнов, которых считали «людьми второго сорта», не церемонясь, «выкопав две большие ямы, как в летописи написано, кидали в них умерших без числа. То есть покидали, не считая».
Судьба погибших норвежцев, датчан и шведов, «викингов как никак», оказалась иной.
«Загрузили на два корабля, ну и уже в Балтийском море. Затем, значит, в кораблях прорубили днище и утопили, то есть похоронили их как истинных викингов», — поясняет Сергей Румянцев.
Он также упоминает, что образ горящих кораблей, часто встречающийся в кино, скорее всего, является кинематографической вольностью:
«Не знаю, поджигали корабли или не поджигали. В кино поджигали. Но киношники ради красивого кадра все что угодно могут поджечь».
А оставшиеся воины покинули место сражения.
«В общем, они еще до рассвета ушли вниз по Неве на кораблях», — резюмирует историк.
Проверка бдительности и трофеи: Что происходило после отступления врага
«Александр Невский вышел с утречка по берегу Невы в конный разъезд небольшой, ну, чтобы проверить, что действительно они ушли или нет».
Целью такой разведки было убедиться, что противник не попытается начать строить новую крепость.
Получив подтверждение от морской стражи с острова Котлин о том, что шведы ушли в сторону Швеции, русские начали осмотр поля боя.
«Собирали трофеи. Ну, оружие, доспехи, все это стоило тогда очень дорого, поэтому собирали очень тщательно», — отмечает Сергей Румянцев.
Божья помощь или ангельское вмешательство? Тайна у реки Ижоры
Именно в процессе сбора трофеев, когда русские переправились на другой берег реки Ижоры, где ныне расположен храм, была обнаружена новая, неожиданная находка:
«Там неожиданно для себя обнаружили множество убиенных и захороненных супостатов».
Эта находка породила одну из самых удивительных легенд, связанных с Невской битвой.
«Ну, Александр сказал: "Кто же их? Нас же здесь не было"», — передает историк.
«Считается, что этих супостатов перебили ангелы Господние. То есть была оказана Божья помощь».
Именно этой вере в божественное вмешательство приписывается расположение храма:
«Поэтому храм стоит не на месте, так сказать, битвы общепринятом, а на месте оказания божьей помощи».
Эта легенда добавляет еще один слой мистики и духовности к героическому событию, подчеркивая веру в поддержку свыше в решающий момент истории.