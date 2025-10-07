Городовой / Общество / Легенда или правда: что произошло после того, как шведы покинули поле Невской битвы
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Слово «парадная»: откуда оно взялось и как прижилось в Петербурге Город
Назад 1860-е: петербуржцы скоро смогут воочию увидеть вокзал-легенду Город
Как Михайловский замок стал штабом КГБ для Джеймса Бонда Город
Камчатка: как обычная котельная превратилась в культовое место русского рока Город
Бал Воланда в Петербурге: где дьявольское торжество обрело свой адский чертог Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Эксклюзив Туризм Здоровье
Категории
Общество Спорт
Эксклюзив

Легенда или правда: что произошло после того, как шведы покинули поле Невской битвы

Опубликовано: 7 октября 2025 22:30
Александр Невский и Божья помощь
Легенда или правда: что произошло после того, как шведы покинули поле Невской битвы
Городовой ру

Шокирующие детали погребения шведских воинов.

Невская битва, одно из ключевых сражений в истории Руси, произошла в июле 1240 года.

По словам историка и экскурсовода Сергея Румянцева, сражение продлилось всего один день — примерно с десяти часов утра и до наступления темноты, что составляет около двенадцати часов.

Этот факт, по его мнению, объясняется длиной июльского дня.

Судьба павших: Финны в ямах, викинги — в морской пучине

«Ночью шведы начали готовиться к эвакуации. Значит, похоронили убитых финнов», — рассказывает историк Сергей Румянцев порталу «Городовой».

Эта деталь подчеркивает социальную иерархию того времени:

«У финнов и дворянства-то своего не было. Дворянство там исключительно шведского происхождения».

Финнов, которых считали «людьми второго сорта», не церемонясь, «выкопав две большие ямы, как в летописи написано, кидали в них умерших без числа. То есть покидали, не считая».

Судьба погибших норвежцев, датчан и шведов, «викингов как никак», оказалась иной.

«Загрузили на два корабля, ну и уже в Балтийском море. Затем, значит, в кораблях прорубили днище и утопили, то есть похоронили их как истинных викингов», — поясняет Сергей Румянцев.

Он также упоминает, что образ горящих кораблей, часто встречающийся в кино, скорее всего, является кинематографической вольностью:

«Не знаю, поджигали корабли или не поджигали. В кино поджигали. Но киношники ради красивого кадра все что угодно могут поджечь».

А оставшиеся воины покинули место сражения.

«В общем, они еще до рассвета ушли вниз по Неве на кораблях», — резюмирует историк.

Проверка бдительности и трофеи: Что происходило после отступления врага

«Александр Невский вышел с утречка по берегу Невы в конный разъезд небольшой, ну, чтобы проверить, что действительно они ушли или нет».

Целью такой разведки было убедиться, что противник не попытается начать строить новую крепость.

Получив подтверждение от морской стражи с острова Котлин о том, что шведы ушли в сторону Швеции, русские начали осмотр поля боя.

«Собирали трофеи. Ну, оружие, доспехи, все это стоило тогда очень дорого, поэтому собирали очень тщательно», — отмечает Сергей Румянцев.

Божья помощь или ангельское вмешательство? Тайна у реки Ижоры

Именно в процессе сбора трофеев, когда русские переправились на другой берег реки Ижоры, где ныне расположен храм, была обнаружена новая, неожиданная находка:

«Там неожиданно для себя обнаружили множество убиенных и захороненных супостатов».

Эта находка породила одну из самых удивительных легенд, связанных с Невской битвой.

«Ну, Александр сказал: "Кто же их? Нас же здесь не было"», — передает историк.

«Считается, что этих супостатов перебили ангелы Господние. То есть была оказана Божья помощь».

Именно этой вере в божественное вмешательство приписывается расположение храма:

«Поэтому храм стоит не на месте, так сказать, битвы общепринятом, а на месте оказания божьей помощи».

Эта легенда добавляет еще один слой мистики и духовности к героическому событию, подчеркивая веру в поддержку свыше в решающий момент истории.

Автор:
Ксения Пронина Федор Никонов
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще