Как Михайловский замок стал штабом КГБ для Джеймса Бонда

Опубликовано: 7 октября 2025 23:00
Пирс Броснан
Кадр из фильма "Золотой глаз"

Замок в кадре знаком, но сама сцена полна кинотрюков.

В 1994 году съёмочная группа семнадцатого фильма бондианы "Золотой глаз" "перенесла" зрителей в Санкт-Петербург. По сюжету Бонда ловят сотрудники КГБ и привозят в их штаб. На экране это — внушительный Михайловский замок.

Чуть позже агент 007 садится в танк и устраивает эффектную погоню вдоль каналов и набережных Петербурга.

Зрителю кажется: всё снято в Северной столице. Но вот парадокс — ни режиссёр Мартин Кэмпбелл, ни Пирс Броснан, исполнивший роль Бонда, в Петербурге тогда так и не побывали.

Магия кино

Причина проста: в 90-е годы съёмки в России были слишком дорогими и логистически сложными. Поэтому улицы Петербурга воссоздали… в Лондоне. На студии выстроили целые декорации, а монтажёры ловко соединили их с видами города.

Чтобы картинка выглядела убедительно, в Петербург всё же отправляли отдельную группу: они снимали панорамы улиц, мостов и дворцов, которые позже вставляли в фильм.

Несколько сцен действительно были сняты в реальном городе — но все трюки, перестрелки и знаменитая танковая гонка происходили уже "в декорациях".

Петербург на экране, которого не было

В результате получилась настоящая "кинематографическая подмена": на экране Бонд крушит танком Невский и прорывается сквозь набережные Мойки, хотя сам актёр в это время находился за тысячи километров от России.

Так зрители получили Петербург на экране, даже если съёмочная группа там ни разу не ступала.

Автор:
Елизавета Астахова
Город
