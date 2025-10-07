Как Михайловский замок стал штабом КГБ для Джеймса Бонда

В 1994 году съёмочная группа семнадцатого фильма бондианы "Золотой глаз" "перенесла" зрителей в Санкт-Петербург. По сюжету Бонда ловят сотрудники КГБ и привозят в их штаб. На экране это — внушительный Михайловский замок.
Чуть позже агент 007 садится в танк и устраивает эффектную погоню вдоль каналов и набережных Петербурга.
Зрителю кажется: всё снято в Северной столице. Но вот парадокс — ни режиссёр Мартин Кэмпбелл, ни Пирс Броснан, исполнивший роль Бонда, в Петербурге тогда так и не побывали.
Магия кино
Причина проста: в 90-е годы съёмки в России были слишком дорогими и логистически сложными. Поэтому улицы Петербурга воссоздали… в Лондоне. На студии выстроили целые декорации, а монтажёры ловко соединили их с видами города.
Чтобы картинка выглядела убедительно, в Петербург всё же отправляли отдельную группу: они снимали панорамы улиц, мостов и дворцов, которые позже вставляли в фильм.
Несколько сцен действительно были сняты в реальном городе — но все трюки, перестрелки и знаменитая танковая гонка происходили уже "в декорациях".
Петербург на экране, которого не было
В результате получилась настоящая "кинематографическая подмена": на экране Бонд крушит танком Невский и прорывается сквозь набережные Мойки, хотя сам актёр в это время находился за тысячи километров от России.
Так зрители получили Петербург на экране, даже если съёмочная группа там ни разу не ступала.