Городовой / Город / Невский блеск переехал в Сеть: петербуржцы всё чаще покупают ювелирные украшения на сетевых торговых площадках
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Самый странный музей под Петербургом: сарай, из которого сбежал Ленин Город
Летающий лес у границы: финская хитрость, о которой молчала история Общество
Убегал от ГАИ — въехал в шесть машин: погоня в Кудрово закончилась цепной аварией Город
Детская площадка довела до суда: начальница благоустройства Красногвардейского района ответит за травмы ребёнка Город
Деревянный дом в Петербурге, где собирался весь авангард: вы точно проходили мимо Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Интересные факты Эксклюзив Происшествие
Категории
Общество Спорт

Невский блеск переехал в Сеть: петербуржцы всё чаще покупают ювелирные украшения на сетевых торговых площадках

Опубликовано: 25 ноября 2025 04:38
Невский блеск переехал в Сеть: петербуржцы всё чаще покупают ювелирные украшения на сетевых торговых площадках
Невский блеск переехал в Сеть: петербуржцы всё чаще покупают ювелирные украшения на сетевых торговых площадках
Global Look Press / Komsomolskaya Pravda

Продажи ювелирных изделий с искусственно выращенными бриллиантами демонстрируют заметный рост.

Жители Петербурга стали чаще заказывать ювелирные изделия через интернет. За первые девять месяцев 2025 года продажи украшений в интернете достигли 29% от общего объёма.

Доля заказов через крупнейшие интернет-площадки выросла с 9,2% до 12,7% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, сообщает «ДП».

По мнению специалистов, рост онлайн-торговли предоставил покупателям возможность изучать весь ассортимент компании, не ограничиваясь одним магазином.

Особенно заметно увеличился интерес к изделиям с бриллиантами, полученными искусственным путём. Эти украшения становятся всё более востребованными среди покупателей.

В 2025 году, по оценке аналитиков, объём российского рынка ювелирных изделий достиг 347 миллиардов рублей, что на 11% больше, чем в прошлом году.

Среди новых тенденций отмечается и повышение среднего чека покупки. За девять месяцев этот показатель вырос на 15% и составил 9935 рублей.

Ранее также отмечалось, что спрос на золотые украшения в стране демонстрировал снижение.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью