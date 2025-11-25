Невский блеск переехал в Сеть: петербуржцы всё чаще покупают ювелирные украшения на сетевых торговых площадках

Жители Петербурга стали чаще заказывать ювелирные изделия через интернет. За первые девять месяцев 2025 года продажи украшений в интернете достигли 29% от общего объёма.
Доля заказов через крупнейшие интернет-площадки выросла с 9,2% до 12,7% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, сообщает «ДП».
По мнению специалистов, рост онлайн-торговли предоставил покупателям возможность изучать весь ассортимент компании, не ограничиваясь одним магазином.
Особенно заметно увеличился интерес к изделиям с бриллиантами, полученными искусственным путём. Эти украшения становятся всё более востребованными среди покупателей.
В 2025 году, по оценке аналитиков, объём российского рынка ювелирных изделий достиг 347 миллиардов рублей, что на 11% больше, чем в прошлом году.
Среди новых тенденций отмечается и повышение среднего чека покупки. За девять месяцев этот показатель вырос на 15% и составил 9935 рублей.
Ранее также отмечалось, что спрос на золотые украшения в стране демонстрировал снижение.