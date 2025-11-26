«Вернулся женатым человеком»: чем запомнилось 26 ноября в истории Петербурга

Как проходило царское бракосочетание и чем удивляли петербургские улицы.

Петербург — город, чья история наполнена событиями, порой неожиданными и значительными.

26 ноября в разные годы стало днем, отметившимся важными указами, личными торжествами императоров и открытием мемориальных пространств, посвященных великим личностям.

1718: Петр I против уличной торговли

26 ноября 1718 года император Петр I издал указ, направленный на упорядочение городской жизни.

Документ «О назначении рынков в Санкт-Петербурге, о наблюдении чистоты торгующими съестными припасами и о ношении ими белых мундиров» имел далеко идущие последствия. Торговля вдоль больших улиц была запрещена, поскольку «проезд по большой дороге от тесноты за многолюдством весьма труден и от того чинятся великие драки».

Устанавливалось требование ношения «белых мундиров» для торговых людей, занятых в мясных и рыбных рядах. Нарушители указа подвергались штрафам.

Этот указ стал важным шагом в формировании цивилизованной торговой среды, на месте первых торговых рядов, некогда располагавшихся у стен старейшей Троицкой церкви.

1894: царское бракосочетание и петербургские улицы

26 ноября 1894 года стало днем личного торжества для Николая II. В этот день состоялось его бракосочетание. В своем дневнике император оставил запись:

«В 10 минут первого начался выход в большую церковь, оттуда я вернулся женатым человеком! Переодевшись, Аликс со мною в карету с русскою упряжью с форейтором, и мы поехали в Казанский собор. Народу на улицах было пропасть — едва могли проехать!»

Событие привлекло огромное внимание горожан, заполнивших улицы в ожидании проезда царской четы.

1904: история непобедимого полководца, застывшая в камне

26 ноября 1904 года — дата открытия Государственного мемориального музея А. В. Суворова. Этот музей, посвященный памяти великого полководца, был основан в 1900 году к столетней годовщине его смерти.

Торжественное открытие состоялось четырьмя годами позже, к 175-й годовщине со дня рождения Суворова, при участии императора Николая II. Из-за русско-японской войны от «празднования в широких размерах» пришлось отказаться.

Непобедимый Суворов стал первым человеком в России, в честь которого был возведен отдельный мемориальный музей.

Здание музея, построенное специально для этой цели по проекту А. И. фон Гогена при участии Г. Д. Гримма, было выполнено в стиле старинных русских крепостных сооружений — с характерной сторожевой башней и стенами с бойницами.

На фасаде музея размещены две мозаики: «Отъезд Суворова в поход 1799 года» и «Суворов, пересекающий Альпы».

Собрания музея, насчитывающие огромное количество предметов, прошли непростой путь. После революции 1918 года музей был закрыт, а его коллекции были переданы другим учреждениям.

В здании музея в разное время размещался Аэромузей, а во время блокады Ленинграда оно получило повреждения от бомбы. После войны начались работы по восстановлению, и в 1951 году музей вновь открыл свои двери.

Реставрация с 1988 по 1998 год позволила вновь представить посетителям это уникальное пространство, посвященное легендарному полководцу.