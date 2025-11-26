Не осетр, а имитация: петербуржцам подсовывают «черную икру» из Китая

В начале лета в разные уголки России, в том числе в Санкт-Петербург, поступили сотни килограммов имитированной чёрной икры, изготовленной в Китае. Продавцы распространяют продукцию по цене, которая в пятьдесят раз ниже рыночной стоимости настоящей чёрной икры.
Такой товар реализуется в Петербурге, Москве, Сибири и других частях страны.
Торговцы организовали новые онлайн-магазины, стали искусственно увеличивать число подписчиков и отзывы, а затем перешли к рекламной рассылке в группах и чатах различных мессенджеров, распространяя сообщения о выгодных предложениях, сообщает RT.
За упаковку массой 100 грамм просят 200 рублей, тогда как настоящая чёрная икра такого же объёма обойдётся не менее чем в 10 тысяч рублей.
Ранее стало известно о судебном вердикте для двух жителей Санкт-Петербурга, замеченных в незаконной торговле икрой осетра амурского, включённого в Красную книгу. Они осуществляли продажу товара через интернет. Мужчины получили условные сроки.