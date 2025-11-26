В Петербурге в 2025‑м аварий на внутридомовых сетях отопления стало на 39% больше

В этом году в Санкт-Петербурге зафиксировано значительное увеличение числа аварий, связанных с работой внутридомовых тепловых сетей: за два месяца с начала отопительного сезона их количество выросло на 39% и составило 149 случаев.

Наибольшие сложности наблюдаются в Центральном, Кронштадтском, Василеостровском и Адмиралтейском районах города. Об этом сообщили в пресс-службе Жилищного комитета.

Эксперты связывают происходящее прежде всего с постепенным старением инженерных коммуникаций, а также с дополнительным давлением на системы при резком изменении температурных условий.

Влияние оказал и сокращённый срок предварительного периода обогрева: в текущем сезоне он продлился только 8 дней, хотя обычно занимает две недели. Такой короткий период мог сказаться на готовности системы к основному этапу отопления.

«Количество дней, отведённых на периодическое протапливание, напрямую влияет на качество теплоснабжения в начале отопительного сезона, и более длительный период периодического протапливания позволяет обеспечить плавное вхождение в отопительный период и избежать технологических нарушений на наружных и внутридомовых сетях теплоснабжения», — сообщили представители Жилищного комитета Петербурга.

Горожане в этом сезоне чаще стали обращаться с жалобами: с начала подачи тепла жители города отправили более 32 тысяч сигналов о проблемах теплоснабжения, что на 43% превышает показатели прошлого года.

Примечательно, что около половины всех обращений поступило уже в первую неделю, как только в дома было подано отопление. Это указывает на серьёзные затруднения, с которыми пришлось столкнуться в самом начале сезона.

Ранее сообщалось, что в Невском районе горожане остались без отопления и горячей воды более чем на одни сутки. Причины отключения также связаны с техническим состоянием теплоэнергетического оборудования.