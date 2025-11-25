Городовой / Город / Петербург меж двух циклонов: Колесов предупредил о необычном четверге
Опубликовано: 25 ноября 2025 06:49
Петербург меж двух циклонов: Колесов предупредил о необычном четверге
Городовой ру

В Санкт-Петербурге отмечается переменчивая погода.

В четверг, 27 ноября, погодные условия в Санкт-Петербурге и Ленинградской области изменятся под воздействием двух разных циклонов.

Как сообщил синоптик Александр Колесов, один из них проходит южнее, задевая своей снежной зоной восточные территории области, а второй приближается с севера.

"27 ноября достаточно сложная синоптическая обстановка над нашим регионом, такое повторяется редко, но бывает", — рассказал синоптик.

Сначала через северо-запад региона придёт атмосферный фронт из Финляндии, который также принесёт осадки. Именно после него ожидается потепление и кратковременная оттепель, продолжительность которой составит несколько дней.

А потом синоптики предупреждают о понижении температуры.

«В ночное время по области температура опускается до -4…-9 градусов, а на северо-востоке Ленинградской области возможно понижение ниже -10 градусов. На берегу Финского залива ночью столбик термометра окажется в пределах -1…-3 градусов»,

— уточнил Колесов.

В самой Северной столице ночью температура обычно будет находиться между -3 и -5 градусами, а днём останется немного ниже нуля.

В результате на всех городских водоёмах в ближайшие дни образуется лёд.

Автор:
Юлия Аликова
Город
