Петербург меж двух циклонов: Колесов предупредил о необычном четверге

В четверг, 27 ноября, погодные условия в Санкт-Петербурге и Ленинградской области изменятся под воздействием двух разных циклонов.
Как сообщил синоптик Александр Колесов, один из них проходит южнее, задевая своей снежной зоной восточные территории области, а второй приближается с севера.
"27 ноября достаточно сложная синоптическая обстановка над нашим регионом, такое повторяется редко, но бывает", — рассказал синоптик.
Сначала через северо-запад региона придёт атмосферный фронт из Финляндии, который также принесёт осадки. Именно после него ожидается потепление и кратковременная оттепель, продолжительность которой составит несколько дней.
А потом синоптики предупреждают о понижении температуры.
«В ночное время по области температура опускается до -4…-9 градусов, а на северо-востоке Ленинградской области возможно понижение ниже -10 градусов. На берегу Финского залива ночью столбик термометра окажется в пределах -1…-3 градусов»,
— уточнил Колесов.
В самой Северной столице ночью температура обычно будет находиться между -3 и -5 градусами, а днём останется немного ниже нуля.
В результате на всех городских водоёмах в ближайшие дни образуется лёд.