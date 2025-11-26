Городовой / Город / Где у Солнца выключатель: остроумный ответ астрономов на очередные магнитные бури на Земле
ФАС встанет у кассы: перед Новым годом ведомство проверит ценники в самых популярных магазинах Город
«Лицо актера "принадлежит" только ему»: обоснованы ли претензии Сергея Безрукова к «похитителям» его образа Общество
Не уколы, а таблетки: учёные петербургского Политеха нашли способ лечить меланому Город
«Резко упадут в цене»: почему петербуржцы бастуют против застройки побережья Финского залива Город
Срок есть, тюрьмы нет: Аглая Тарасова получила 3 года условно и штраф Город
Где у Солнца выключатель: остроумный ответ астрономов на очередные магнитные бури на Земле

Опубликовано: 26 ноября 2025 06:30
Global Look Press / Svetlana Vozmilova

В ряде регионов наблюдается магнитная буря слабого уровня.

На нашей планете вновь фиксируются возмущения, связанные с магнитным полем. Михаил Леус, эксперт центра погоды «Фобос», сообщил, что уровень колебаний магнитосферы повысился и наблюдается слабая магнитная буря, которая оценивается как G1.

В лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук отметили очередной всплеск. Сотрудники учреждения с иронией заметили:

«Да что ж такое. Выключите Солнце. Снова пик сияний в середине дня».

Ранее уже сообщалось о более сильной магнитной буре, достигшей уровня G4. Это привлекло внимание специалистов и жителей разных регионов. Проявления подобных явлений население земли ощущает периодически.

Автор:
Юлия Аликова
Город
