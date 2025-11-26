Где у Солнца выключатель: остроумный ответ астрономов на очередные магнитные бури на Земле

На нашей планете вновь фиксируются возмущения, связанные с магнитным полем. Михаил Леус, эксперт центра погоды «Фобос», сообщил, что уровень колебаний магнитосферы повысился и наблюдается слабая магнитная буря, которая оценивается как G1.
В лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук отметили очередной всплеск. Сотрудники учреждения с иронией заметили:
«Да что ж такое. Выключите Солнце. Снова пик сияний в середине дня».
Ранее уже сообщалось о более сильной магнитной буре, достигшей уровня G4. Это привлекло внимание специалистов и жителей разных регионов. Проявления подобных явлений население земли ощущает периодически.