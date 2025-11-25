Празднику быть: ГАТИ дала зелёный свет рождественским ярмаркам в Петербурге

Новости по теме

Не по всему городу: первые роботы‑курьеры вышли на маршрут в одном из районов Петербурга

Зима стучится, а вердикта нет: Парголово доказывает готовность, ГАТИ не соглашается

Есть ли в Гаграх жизнь после сентября: что посмотреть в Абхазии зимой - короткий маршрут для самостоятельной поездки

Балтика зовет: Санкт-Петербург и окрестности — маршрут для новичков, которые ценят необычное

Где скользит сказка: пять атмосферных катков Петербурга и простые маршруты до каждого

