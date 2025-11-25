Городовой / Город / Празднику быть: ГАТИ дала зелёный свет рождественским ярмаркам в Петербурге
Празднику быть: ГАТИ дала зелёный свет рождественским ярмаркам в Петербурге

Опубликовано: 25 ноября 2025 08:23
В связи с проведением мероприятий в городе введут ограничения движения транспорта.

ГАТИ выдала официальные разрешения на проведение работ, связанных с подготовкой праздничных новогодних площадок на Манежной площади, в Ново-Манежном сквере, Московской площади, Дворцовой площади и на Кленовой улице. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В связи с этим ожидаются временные ограничения для движения транспорта в указанных районах.

Городские локации, на которых пройдут мероприятия, будут возвращены к своему обычному виду в период с 23 по 25 января 2026 года.

Организаторы планируют восстановить исходное состояние территорий после завершения праздничных программ. Жителям и гостям Северной столицы рекомендуется учитывать возможные изменения при планировании маршрута.

Ранее Александр Ситов, председатель городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле, рассказал о планируемых рождественских ярмарках.

Автор:
Юлия Аликова
Город
