Празднику быть: ГАТИ дала зелёный свет рождественским ярмаркам в Петербурге

ГАТИ выдала официальные разрешения на проведение работ, связанных с подготовкой праздничных новогодних площадок на Манежной площади, в Ново-Манежном сквере, Московской площади, Дворцовой площади и на Кленовой улице. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
В связи с этим ожидаются временные ограничения для движения транспорта в указанных районах.
Городские локации, на которых пройдут мероприятия, будут возвращены к своему обычному виду в период с 23 по 25 января 2026 года.
Организаторы планируют восстановить исходное состояние территорий после завершения праздничных программ. Жителям и гостям Северной столицы рекомендуется учитывать возможные изменения при планировании маршрута.
Ранее Александр Ситов, председатель городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле, рассказал о планируемых рождественских ярмарках.