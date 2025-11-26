«Висячие сады» на острове Голодай: шокирующая история несбывшейся мечты в Петербурге

Неблагоустроенные улицы, заводы, склады, редкие убогие дома, два кладбища и огороды. Примерно так выглядела территория нынешнего острова Декабристов в начале ХХ века.

Остров, регулярно подтопляемый то Смоленкой, то нагонными волнами из Финского залива, был местом, где берега подсыпали строительным мусором. В общем, местечко было не из приятных — удручающий пустырь между фабриками и могилами.

«Праздничный» остров: миф и реальность

Сегодня это место известно как остров Декабристов, но более столетия назад он именовался Голодай. Название, вопреки ожиданиям, происходит не от голода, а от фамилии англичанина-землевладельца Holiday, носившего, как ни странно, «праздничную» фамилию.

Именно эту невеселую территорию известный столичный предприниматель Герасим Шалит, занимавшийся поставкой стройматериалов, решил преобразовать в элитный квартал.

Шалит и его «Новый Петербург»: первая попытка

Для реализации своей глобальной идеи в 1898 году Шалит приобрел на острове Голодай внушительный участок земли и начал возводить первый дом. Этот дом должен был стать частью грандиозного проекта под названием «Новый Петербург».

Он даже создал акционерное общество с таким же названием. Правда, акции компании не пользовались спросом, поскольку общественности идея создания города-сада на «Богом забытом» острове казалась не столь заманчивой, как ее автору.

Тем не менее, первый дом удалось возвести весьма оперативно. Он, кстати, сохранился в несколько измененном виде под названием «Доходный дом Г.Л. Шалита» и находится по адресу: переулок Каховского, 10.

Сегодня с лицевых фасадов этого здания на прохожих взирают миниатюрные патриции в римских тогах, которые вместе с колоннами заметно выделяются на фоне остальных домов в этом районе.

Город-сад в 600 домов и эксцентричный итальянец

К 1911 году Шалиту удалось построить всего два дома из 600 запланированных. В конце концов у предпринимателя закончились деньги, и его признали банкротом.

Однако даже финансовый крах не подтолкнул Герасима Львовича избавиться от неприбыльного балласта. Ему хотелось, чтобы участок купил человек, способный реализовать его грандиозную идею. И такой «авантюрист», как ни странно, нашелся.

Эксцентричный итальянец Риккардо Гуалино впервые попал в Российскую Империю в 1908 году. К 29 годам он уже сколотил огромное состояние на импорте древесины и торговле цементом.

В ходе своего путешествия по Восточной Европе ему приглянулись внушительные лесные угодья в Волынской губернии, где он приобрел имение Листвин площадью более 20 тысяч га.

Занимаясь бизнесом в Волыни, Гуалино познакомился с будущим компаньоном Александром Бродским, который формально числился сотрудником петербургской городской управы, а в реальности занимался земельными спекуляциями.

Собственно, с этого знакомства и начался петербургский период в жизни итальянца, который захотел построить на топких и болотистых берегах свой «Эльдорадо».

«Рыцарь промышленности с поэтическим уклоном»

В начале 1911 года Риккардо Гуалино и созданная им в Лондоне ипотечная компания (Saint-Petersburg Land and Mortgage Company) выкупили у Герасима Шалита участок на острове Голодай со всеми долгами.

Планировку будущего города-сада поручили архитектору Ивану Фомину, представителю неоклассицизма. Он создал монументальный проект, который действительно мог бы превратить унылую окраину Петербурга в город-сад.

Но в эти планы вмешалась большая политика. Из-за итало-турецкой войны (1911-1912) Гуалино не мог вывозить лес из Волыни привычными путями. Нарушение логистики сильно ударило по финансам итальянского предпринимателя.

Он даже попытался продать участок на острове Голодай, но таких же «авантюристов», как он, не нашлось.

Тогда он решил выпустить новые акции и заняться рекламой своего проекта, привлекая к нему еще одного знаменитого архитектора — мастера северного модерна Федора Лидваля.

В процессе строительства Лидваль изменил первоначальный замысел Фомина и возвел по сторонам Железноводской улицы два многоэтажных жилых дома (современный адрес: Железноводская ул., 19 и 34).

Из задуманных им полукруглых зданий на площади успели построить только одно (современный адрес: пер. Каховского, 2), да и то не до конца.

Мечты, разрушенные войной и революцией

Сдача первой очереди города-сада была намечена на лето 1914 года, но этим планам помешала Первая мировая война. Гуалино пришлось оперативно вернуться на родину, успев сесть буквально в последний поезд, отбывающий на запад.

На русском проекте итальянец потерял все свое состояние. Однако, будучи настоящим авантюристом, он довольно быстро поправил свои дела за счет нового бизнеса.

Во время войны он ухитрился вписаться в сферу военных перевозок, а после ее окончания уже в родной Италии вложил средства в киноиндустрию и химическое производство, став миллиардером.

Но после прихода к власти Муссолини Гуалино ждал очередной непростой поворот судьбы: его арестовали, посадили в тюрьму, а после отправили в ссылку. Из ссылки он вернулся в 1945 году и вновь занялся бизнесом.

Умер «рыцарь промышленности с поэтическим уклоном» в 1964 году на своей вилле близ Флоренции.

Что касается города-сада «Новый Петербург», то окончательно поставила на нем крест Октябрьская революция и последовавшая за ней национализация недвижимости. Больше зданий по проекту Фомина и Лидваля построено не было.

Три из четырех возведенных домов «Нового Петербурга» до сих пор используются по своему назначению: в них находятся квартиры. Только здание в переулке Каховского, 2 так и не стало жилым.

В годы Первой мировой войны его приспособили под госпиталь, потом здесь разместилась школа-интернат, а сейчас дом занимают школа и один из факультетов университета имени Герцена.

В самом начале становления Советского Союза территории вокруг построенных зданий находились в ведении совхоза.

А начиная с 30-х годов и вплоть до 80-х, остров Декабристов потихоньку застраивался типовыми домами, без оглядки на дореволюционный проект, который должен был превратить убогий пустырь в новую Пальмиру северных морей из мрамора и гранита.