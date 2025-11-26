Тот самый взгляд Александра II снова в Юсуповском дворце: портрет кисти Ботмана вернулся домой

В Юсуповском дворце Санкт-Петербурга вновь появился портрет Александра II. Созданное в середине XIX века полотно написано немецким художником Егором Ботманом и имеет высоту свыше двух с половиной метров.
Сейчас произведение установлено в Красной гостиной дворца, откуда оно исчезло после событий 1917 года. Александр II, изображённый на портрете, вошёл в историю как император-реформатор, чьи действия сильно повлияли на дальнейшую судьбу страны.
Работу признанного мастера долго считали утраченной, пока она не была возвращена на своё историческое место. Обработка полотна заняла некоторое время, чтобы сохранить первоначальный облик произведения.
В то же время в одном из главных музеев города, в Михайловском замке, сейчас проходит выставка, посвящённая русскому историческому портрету. Там представлены творения таких известных живописцев, как Брюллов, Крамской, Тропинин, Репин и другие.