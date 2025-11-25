Праздник со слезами на глазах: агрессивная любительница фестивалей в Петербурге ответит за ожоги у ребенка

В ближайшее время в Санкт-Петербурге перед судом предстанет 24-летняя жительница Сахалинской области. Её обвиняют в нарушении порядка с применением насилия и предмета, который может быть использован как оружие.
Женщине вменяют применение перцового баллончика против посетителей фестиваля на Елагином острове.
Инцидент произошёл летом 2025 года во время театрального фестиваля под открытым небом.
По версии следствия, конфликт начался из-за того, что присутствующие мешали женщине наблюдать происходящее. Она вытащила перцовый баллончик и распылила его в сторону скопления людей.
В результате происшествия пострадал ребёнок, у которого зафиксировали химические ожоги глаз. Для оказания медицинской помощи пришлось вызывать специалистов.
По фактам случившегося возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.
Обвинительное заключение по делу уже утверждено, и в ближайшее время обстоятельства происшедшего будут рассматриваться в суде.
В социальных сетях обсуждают детали произошедшего и выражают обеспокоенность поведением отдельных граждан на массовых мероприятиях.