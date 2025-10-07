Городовой / Город / Назад 1860-е: петербуржцы скоро смогут воочию увидеть вокзал-легенду
Опубликовано: 7 октября 2025 23:30
Назад 1860-е: петербуржцы скоро смогут воочию увидеть вокзал-легенду
Городовой ру

Проект предусматривает реставрацию исторической планировки ландшафтного района «Большая Звезда», включая Вокзальный пруд и фонтаны.

Власти одобрили долгожданную концепцию восстановления Музыкального вокзала в Павловске.

Проект предусматривает воссоздание исторического облика здания, каким оно было в 1860-х годах.

Новое звучание старых стен

Легендарное здание, уничтоженное во время Великой Отечественной войны, вновь обретет жизнь. Планируется оборудовать универсальный зрительный зал на 800 мест.

Как пишет 78.ru, на территории вокзала появится мемориальная зона, посвященная его утраченной роли железнодорожной станции.

Железнодорожные пути, уходящие в прошлое, не будут восстановлены, но память об их значении сохранится. Восстановительные работы намечены на 2027 год.

Автор:
Ксения Пронина
Город
