Дом с множеством жизней: что скрывает Рыцарский дом в Выборге

В старом Выборге есть здание, которое словно умеет перевоплощаться. Его стены видели купцов и священников, дворянские балы и католические службы, складские коробки и детские рисунки.

Сегодня же здесь можно примерить рыцарские доспехи и пострелять из лука во дворе. Этот каменный дом на улице Водной Заставы зовут Рыцарским — и у него есть на то немало причин.

От купеческого двора к дворянским балам

Построенный в конце XVI — начале XVII века, он ещё помнит Выборг ганзейским. Толстые стены из гранита и кирпича стояли под углом к улице — раньше, чем город перепланировали.

В XVIII веке здесь жил богатый купец Петер Яниш. Его дом разросся, получил новое крыло, но вскоре перешёл к дворянскому собранию. Зал на втором этаже стал местом выборов и маскарадов, а сам дом получил гордое имя — Рыцарский.

Когда залы превратились в костёл

В начале XIX века здесь зазвучали другие голоса. По распоряжению Павла I здание передали католическому приходу — и парадный зал собраний превратился в молельный.

Над домом появилась колокольня, а стены расписал священник-художник Робер де Калюве.

Склады, школа и реставрации

После войны здание ждала прозаичная судьба — мебельный склад. В 1970-е его отреставрировали, вернув черепичную крышу, балки и камин, а позже признали памятником федерального значения.

Тогда же здесь открылась художественная школа — и рыцарские стены наполнились детскими рисунками и голосами учеников.

Рыцарский дом сегодня

Теперь он вновь оправдывает своё название. Внутри — музей с доспехами и оружием, которые можно примерять. В подвале — выставка о средневековых допросах, а летом во дворе проходят турниры и лучные бои.

Здание, где когда-то жили купцы и молились католики, стало местом для приключений и прикосновения к живой истории.