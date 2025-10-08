«Бывает, если слов не понимает»: как неудачный пикап чуть не стоил жизни петербуржцу

Обычный день на пляже Верхнего Суздальского озера в Петербурге обернулся настоящей драмой.
Неудачная попытка знакомства обернулась для мужчины ножевым ранением, оставив след в уголовном деле и в памяти очевидцев.
Амуры в Петербурге: От комплиментов до ножа
Действие развернулось на скамейке, где 22-летняя петербурженка мирно коротала время. Мужчина, желая познакомиться, завел с ней разговор.
Однако девушка не оценила его ухаживания и отреагировала крайне агрессивно.
Как пишет пресс-служба прокуратуры, дама двумя ударами туристического ножа ранила петербуржца в плечо и живот.
После этого девушка скрылась с места происшествия.
Выживший в схватке: Последствия неудачного пикапа
Мужчина выжил, но получил тяжкий вред здоровью. Инцидент всколыхнул общественность и стал поводом для обсуждений в социальных сетях.
Уголовное дело было направлено в Выборгский районный суд.
Реакция Петербурга: Ирония и предостережения
В комментариях под новостью петербуржцы не сдерживали эмоций.
«Не сошлись во мнениях по творчеству раннего Гумилева, видать», — иронизировали одни, намекая на возможный предмет спора.
Другие отмечали возросший уровень агрессии:
«Петербужанка опасная экстремистка — в стране низкая рождаемость, а мужчина пытался ее поправить, в итоге получил перо в печень».
Некоторые пользователи выразили предостережение:
«Зато теперь Ромео не будет лезть к дамам».
«Нормальный район, богема там проживает, тихий. А то что его ножом пырнули, ну что же бывает, если слов не понимает».
Другие выражали скепсис:
«А давно девушки с ножами ходят? Не удивлюсь если там бомонд достойный друг друга».
Обсуждалась и целесообразность онлайн знакомств:
«Ну конечно-же, сейчас любая попытка познакомиться это умысел на изнасилование. Лучше на сайте знакомств, там проверенные и надежные».
Инцидент на Озерках — печальное напоминание о том, что следует внимательнее выбирать человека для знакомств.