«Бывает, если слов не понимает»: как неудачный пикап чуть не стоил жизни петербуржцу

Горожанки могут быть опасными.

Обычный день на пляже Верхнего Суздальского озера в Петербурге обернулся настоящей драмой.

Неудачная попытка знакомства обернулась для мужчины ножевым ранением, оставив след в уголовном деле и в памяти очевидцев.

Амуры в Петербурге: От комплиментов до ножа

Действие развернулось на скамейке, где 22-летняя петербурженка мирно коротала время. Мужчина, желая познакомиться, завел с ней разговор.

Однако девушка не оценила его ухаживания и отреагировала крайне агрессивно.

Как пишет пресс-служба прокуратуры, дама двумя ударами туристического ножа ранила петербуржца в плечо и живот.

После этого девушка скрылась с места происшествия.

Выживший в схватке: Последствия неудачного пикапа

Мужчина выжил, но получил тяжкий вред здоровью. Инцидент всколыхнул общественность и стал поводом для обсуждений в социальных сетях.

Уголовное дело было направлено в Выборгский районный суд.

Реакция Петербурга: Ирония и предостережения

В комментариях под новостью петербуржцы не сдерживали эмоций.

«Не сошлись во мнениях по творчеству раннего Гумилева, видать», — иронизировали одни, намекая на возможный предмет спора.

Другие отмечали возросший уровень агрессии:

«Петербужанка опасная экстремистка — в стране низкая рождаемость, а мужчина пытался ее поправить, в итоге получил перо в печень».

Некоторые пользователи выразили предостережение:

«Зато теперь Ромео не будет лезть к дамам».

«Нормальный район, богема там проживает, тихий. А то что его ножом пырнули, ну что же бывает, если слов не понимает».

Другие выражали скепсис:

«А давно девушки с ножами ходят? Не удивлюсь если там бомонд достойный друг друга».

Обсуждалась и целесообразность онлайн знакомств:

«Ну конечно-же, сейчас любая попытка познакомиться это умысел на изнасилование. Лучше на сайте знакомств, там проверенные и надежные».

Инцидент на Озерках — печальное напоминание о том, что следует внимательнее выбирать человека для знакомств.