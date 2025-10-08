Городовой / Общество / Создали до великой американской переправы и Тропы Голицына: самую древнюю эко-тропу в мире нашли в российской глубинке
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
За скромным фасадом Морской скрывается дворец с гобеленами Наполеона и золотом Город
Зумеры массово уезжают из Петербурга и скупают старые дачи в Ленобласти: вот что случилось Общество
Таможня дает добро… на налог: что ждет петербуржцев на зарубежных маркетплейсах Город
«Выбирают не по твердости, а по цвету кожицы»: правила покупки идеального королька Общество
«Не любит свежий воздух и солнечные лучи»: почему петербургский климат был идеален для туберкулеза Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Эксклюзив Туризм Здоровье
Категории
Общество Спорт

Создали до великой американской переправы и Тропы Голицына: самую древнюю эко-тропу в мире нашли в российской глубинке

Опубликовано: 8 октября 2025 13:30
Эко-тропа
Создали до великой американской переправы и Тропы Голицына: самую древнюю эко-тропу в мире нашли в российской глубинке
Фото: Городовой.ру

Ее проложили на Кольском полуострове ещё в XIX веке.

Долгое время считалось, что первые экологические маршруты появились в США в 1920-х, когда на территории нацпарка Аппалачи создали знаменитую тропу длиной 3300 километров.

Однако новые архивные находки заставили пересмотреть историю: оказывается, Россия опередила всех почти на четверть века.

«От Белого моря до Кольского залива»

В книге «Русская земля. Область Крайнего Севера», изданной в Петербурге в 1899 году, обнаружено детальное описание туристического маршрута от Кандалакши до Колы.

По сути, это полноценная экотропа протяжённостью около 200 километров — она соединяла Белое море и Кольский залив, проходя через заполярные леса и сопки.

Маршрут был не просто обозначен на карте — он был оборудован, имел точки отдыха и смотровые площадки. То есть полностью соответствовал современному понятию экологической тропы.

Русский след в мировой истории экотуризма

До этого пальму первенства приписывали США, а в России — крымской тропе князя Голицына, проложенной в начале XX века в Новом Свете. Но опубликованные архивные данные из Санкт-Петербурга ясно показывают: первая в мире экотропа появилась не на побережье Атлантики и не на Черном море, а в русском Заполярье.

Почему важно восстановить маршрут

Директор Лапландского биосферного заповедника Сергей Шестаков заявил, что восстановление этой тропы — «вопрос не только исторической справедливости, но и стратегического туристического значения». По его словам, трасса от Кандалакши до Колы может стать уникальным брендом северного туризма.

И, как добавил учёный, «слово “турист” в России звучит с 1895 года» — задолго до того, как мир узнал о понятии экотуризма.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».