Создали до великой американской переправы и Тропы Голицына: самую древнюю эко-тропу в мире нашли в российской глубинке

Долгое время считалось, что первые экологические маршруты появились в США в 1920-х, когда на территории нацпарка Аппалачи создали знаменитую тропу длиной 3300 километров.
Однако новые архивные находки заставили пересмотреть историю: оказывается, Россия опередила всех почти на четверть века.
«От Белого моря до Кольского залива»
В книге «Русская земля. Область Крайнего Севера», изданной в Петербурге в 1899 году, обнаружено детальное описание туристического маршрута от Кандалакши до Колы.
По сути, это полноценная экотропа протяжённостью около 200 километров — она соединяла Белое море и Кольский залив, проходя через заполярные леса и сопки.
Маршрут был не просто обозначен на карте — он был оборудован, имел точки отдыха и смотровые площадки. То есть полностью соответствовал современному понятию экологической тропы.
Русский след в мировой истории экотуризма
До этого пальму первенства приписывали США, а в России — крымской тропе князя Голицына, проложенной в начале XX века в Новом Свете. Но опубликованные архивные данные из Санкт-Петербурга ясно показывают: первая в мире экотропа появилась не на побережье Атлантики и не на Черном море, а в русском Заполярье.
Почему важно восстановить маршрут
Директор Лапландского биосферного заповедника Сергей Шестаков заявил, что восстановление этой тропы — «вопрос не только исторической справедливости, но и стратегического туристического значения». По его словам, трасса от Кандалакши до Колы может стать уникальным брендом северного туризма.
И, как добавил учёный, «слово “турист” в России звучит с 1895 года» — задолго до того, как мир узнал о понятии экотуризма.