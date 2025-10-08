Создали до великой американской переправы и Тропы Голицына: самую древнюю эко-тропу в мире нашли в российской глубинке

Новости по теме

«Стала золотой в прямом смысле»: турист выбрал худшие города России для отдыха — Петербурга в списке нет

Перейти

Рай для туристов: где в России найти море с кристально чистой водой

Перейти

«Синий», «зелёный» и «жёлтый»: что означают флаги на пляжах России и как новая классификация поможет туристам

Перейти

Болото-болотом, но стоят очереди: туристы стали выбирать отдых в Ленобласти — экотропы им милее Эрмитажа

Перейти

«Кока-Кола» возвращается в Россию: в «Пятерочке» раскрыли, появится ли на полках магазинов

Перейти