«Не любит свежий воздух и солнечные лучи»: почему петербургский климат был идеален для туберкулеза

Вопрос о влиянии климата Петербурга на распространение туберкулеза вызывает интерес не только у историков, но и у современных медиков.

Терапевт и кардиолог Юлия Маршинцева объяснила порталу «Городовой», почему столица на Неве оказалась одной из главных жертв этой страшной болезни.

Сырость, холод и отсутствие солнца: Идеальные условия для туберкулеза

Юлия Маршинцева отмечает:

«В столице действительно был туберкулез, потому что такой климат».

И дело не только в Петербурге: скорее всего, ситуация была схожа и в других северных городах. Например, в Архангельске, Мурманске — там, где влажно, холодно и ветрено.

Все дело в самом возбудителе болезни — микобактерии туберкулеза.

«Потому что сама микобактерия она не любит свежий воздух и солнечные лучи», — объясняет эксперт.

В условиях сырости, плохо проветриваемых помещений и отсутствия солнечного света, бактерии сохраняются дольше, что увеличивает вероятность заражения.

Нищета и скученность: Смертельный союз

Не менее важным фактором, способствовавшим распространению туберкулеза, была социальная среда.

«Учитывая что в те года и в те века не было антибиотиков, то конечно в таких условиях микобактерии дольше задерживались в организме поражали больший процент легких, и тем самым люди просто умирали», — подчеркивает Юлия Маршинцева.

В условиях перенаселенности, отсутствия элементарных санитарных норм и нищеты, туберкулез быстро распространялся среди рабочих и бедных слоев населения.

Эти люди, как правило, жили в скученных, сырых помещениях, недостаточно питались и не имели доступа к элементарной медицинской помощи.

Климат — не единственный враг

Таким образом, петербургский климат, безусловно, сыграл свою роль в распространении туберкулеза.

Однако, не стоит недооценивать и другие факторы, такие как отсутствие эффективных лекарств, нищета, плохие условия жизни и труда.

Все эти обстоятельства в совокупности создали в Петербурге условия, которые способствовали эпидемии этой страшной болезни.