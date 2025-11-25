Первый лёд уже на подходе: где кататься в Санкт‑Петербурге зимой 2025–2026 и какой каток уже работает

Покататься на коньках в Северной столице можно уже сейчас.

В Санкт-Петербурге стартует зимний катковый сезон 2025/2026 годов, и город готовится принять жителей и туристов на ледовых площадках с конца осени.

Уже с 21 ноября свою площадку возле Финского залива и вантового моста открыл «Каток у моря» на территории пространства «Севкабель Порт». Площадь ледового поля достигает 2200 м².

«Каток у Флагштока» рядом со станцией метро «Зенит» откроется к 29 ноября. На огромной площади в 28 000 м² будет организована полноценная работа.

Организаторы «Ката у Флагштока» подготовили для посетителей насыщенную программу: гостей ждут бесплатные уроки, тематические дискотеки на льду и вечерние представления.

Для тех, кто не хочет откладывать сезон до зимы, работает всесезонный каток в «Охта Парке», который открыл двери 1 ноября, сообщает Neva.Today.

Ледовая площадка в «Охта Парке» находится в лесу и недавно обзавелась обновленной системой освещения и современной инфраструктурой.

Ещё один каток площадью более 2000 м² принимает гостей с 15 ноября на острове «Новая Голландия», и его особенность — возможность работы даже в плюсовую температуру.

С календарным наступлением зимы число катков в городе вырастет: если позволит погода, 1 декабря распахнёт двери каток на Елагином острове, где по традиции устанавливают праздничную елку.

Московский район откроет свою ледовую площадку у «СКА Арены» 7 декабря — площадь катка составит 1750 м². Ледовая площадка у Музея железных дорог России в 1100 м² начнёт работу 12 декабря и будет доступна ежедневно, без перерывов на выходные.

Особое внимание привлечёт каток на Конюшенной площади, который начнёт функционировать 13 декабря. Главной программой здесь станет ледовое представление «Снегурочка» с участием Ледового театра города.

Ранее «Городовой» сообщал, как получить компенсацию за травму на льду.