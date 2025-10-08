Городовой / Город / Петербург за гранью обыденности: от Сестрорецка до Смолячково — дорога, которая лечит
Петербург за гранью обыденности: от Сестрорецка до Смолячково — дорога, которая лечит

Опубликовано: 8 октября 2025 12:00
веломаршрут
Петербург за гранью обыденности: от Сестрорецка до Смолячково — дорога, которая лечит
globallookpress/ Victor Lisitsyn

Где в Ленобласти спрятан рай для велосипедистов?

Веломаршрутов в Санкт-Петербурге много, но по-настоящему удобных и протяженных — всего несколько.

Среди них выделяется уникальная трасса вдоль Финского залива — 36 километров красоты, уединения и истории, о которой мало кто знает.

Уникальное путешествие от Солнечного до Смолячково

Маршрут тянется от Сестрорецка через Солнечное, Репино, Комарово, Зеленогорск, Ушково, Молодежное до Смолячково.

Длина полного пути — 36 км, но можно выбрать и комфортное меньшее расстояние — например, проехать 29 км от Солнечного до Смолячково.

Это не гонка на выносливость — это медитативная прогулка, где хочется останавливаться у каждого интересного уголка.

Солнечное — стартовая точка с морским воздухом

Начинается маршрут в Земляничной аллее у Приморского шоссе.

Здесь, в курортном районе, смешиваются ароматы карельских хвойно-лиственных лесов и солоноватый запах Финского залива — «вдыхать эту свежесть — настоящее удовольствие», — отмечают велосипедисты.

Старые дачи создают особую атмосферу, которая будет сопровождать на протяжении всего пути.

Репино и Комарово — культурные и природные жемчужины

В Репино находится музей-усадьба И. Е. Репина «Пенаты», где великий художник творил последние тридцать лет.

Этот культурный оазис достоин отдельной остановки. Главная природная достопримечательность — Комаровский берег с крутым песчаным увалом и соснами, открывающий виды на Финский залив.

«Ровный асфальт и простор — рай для любого велосипедиста», — подтверждают любители маршрута.

Также здесь — кладбище, где похоронены Анна Ахматова и Дмитрий Лихачев.

Зеленогорск — архитектура и парк для отдыха

В Зеленогорске — крупнейшем городе на пути — можно запастись водой и подкрепиться.

Главная достопримечательность — Центральный парк с аллеей к Золотому пляжу и необычными скульптурами.

Здесь встретит «улыбка Григория Вицина», а любители архитектуры смогут полюбоваться виллами начала XX века.

Особое внимание заслуживает белоснежная церковь Казанской иконы Божией Матери и Лютеранская Преображенская церковь.

Ушково и Молодежное — тишина и незатронутая природа

Дальше дорога проходит через тише и камернее поселки — Ушково и Молодежное.

Сосновый бор здесь дает отдохнуть от городской суеты и прочувствовать покой природы.

В Ушково расположена Дача Роггенхагена — памятник архитектуры начала XX века.

Смолячково — завершение с пляжем и видом на залив

Финишный пункт — Смолячково, где можно искупаться и сделать фотографии на фоне Финского залива.

Многие останавливаются здесь, но если осталось желание, маршрут предлагает заезд к озеру Щучье — заповедной зоне с уникальной растительностью и животным миром.

Совет Описание
Логистика Возможен старт в Солнечном с возвращением электричкой либо оставление машины в Смолячково.
Питание В Зеленогорске доступны рестораны и магазины, однако летом возможно дефицит свободных мест. Лучше заранее взять снэки и воду.
Навигация Маршрут следует Приморскому шоссе, что обеспечивает простоту и хорошую ориентировку.
Время Для неспешного прохождения с остановками рекомендуется выделить целый день — 5-6 часов.

Проехав этот маршрут, понимаешь — жители Курортного района живут в раю для велосипедистов. Чистейший воздух, живописные пляжи, сосновые леса и история — все это здесь, совсем рядом.

Автор:
Ксения Пронина
Город
