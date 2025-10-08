Петростат против реальности: почему петербуржцы не верят своим зарплатам

Согласно данным Петростата, средняя номинальная заработная плата в Петербурге за первое полугодие 2025 года составила 117 900 рублей.

Эти цифры вызвали бурную реакцию среди горожан, которые выразили сомнения в их достоверности.

Как пишет "Фонтанка", самой высокооплачиваемой сферой оказалась добыча полезных ископаемых — 282,9 тысячи рублей.

Финансовая и страховая деятельность занимает второе место с 186,1 тысячи рублей, за ней следует информация и связь (182,8 тысячи).

В сфере науки и техники зарплата составляет в среднем 135,8 тысячи, на обрабатывающих производствах — 122,5 тысячи.

Деятели культуры зарабатывают около 121,5 тысячи, работники здравоохранения — 115,4 тысячи, а образования — 144,4 тысячи.

По районам города, Приморский район лидирует с показателем 192,4 тысячи рублей, за ним следуют Василеостровский (182,6 тысячи) и Петроградский (177,2 тысячи).

Самая низкая зарплата отмечена в Красносельском районе — 113,2 тысячи рублей.

Однако горожане скептически отнеслись к представленным данным.

Многие выражают недоверие к цифрам по отдельным отраслям:

«Учитель в школе — по факту, 26 тысяч в руки, да и то не всякий месяц», — делится своей реальностью еще один горожанин.

Общие настроения можно выразить фразами:

Комментарии указывают на существенное расхождение между официальной статистикой и реальным положением дел.

«В энергетике бешенная текучка, зп, в основном не больше 70 000, в т.ч. у рабочих», — сообщается о ситуации в одной из сфер.

В медицине также наблюдается недоверие:

«В медицине откуда больше 100? Это они на сколько ставок считают? Реально, если считать доходы всех на одну ставку, учитывая вместе с медсестрами и санитарками, там, дай Бог, 50 средняя наберется с горем пополам».

Даже в сферах, где зарплаты кажутся выше, реальность отличается от статистики:

«Даже близко нет. Врач в поликлинике получает 80 чуть при этом надо сидеть там целый день с дежурствами. Без этого в лучшем случае 50. Специалист в банке около 100, тоже целый день и еще после задерживается».