Петростат против реальности: почему петербуржцы не верят своим зарплатам

Согласно данным Петростата, средняя номинальная заработная плата в Петербурге за первое полугодие 2025 года составила 117 900 рублей.
Эти цифры вызвали бурную реакцию среди горожан, которые выразили сомнения в их достоверности.
Цифры Петростата: От добычи полезных ископаемых до общепита
Как пишет "Фонтанка", самой высокооплачиваемой сферой оказалась добыча полезных ископаемых — 282,9 тысячи рублей.
Финансовая и страховая деятельность занимает второе место с 186,1 тысячи рублей, за ней следует информация и связь (182,8 тысячи).
В сфере науки и техники зарплата составляет в среднем 135,8 тысячи, на обрабатывающих производствах — 122,5 тысячи.
Деятели культуры зарабатывают около 121,5 тысячи, работники здравоохранения — 115,4 тысячи, а образования — 144,4 тысячи.
По районам города, Приморский район лидирует с показателем 192,4 тысячи рублей, за ним следуют Василеостровский (182,6 тысячи) и Петроградский (177,2 тысячи).
Самая низкая зарплата отмечена в Красносельском районе — 113,2 тысячи рублей.
|Сфера деятельности
|Средняя зарплата (тыс. руб.)
|Добыча полезных ископаемых
|282,9
|Финансовая и страховая деятельность
|186,1
|Информация и связь
|182,8
|Образование
|144,4
|Наука и техника
|135,8
|Обрабатывающие производства
|122,5
|Деятели культуры
|121,5
|Здравоохранение
|115,4
|Производство одежды
|82,5
|Производство мебели
|73,9
|Общепит
|69,7
«Нужно же отчитаться правильными цифрами»: Реакция горожан
Однако горожане скептически отнеслись к представленным данным.
«Нужно же отчитаться правильными цифрами, иначе упразднят ведомство», — пишет один из комментаторов.
Многие выражают недоверие к цифрам по отдельным отраслям:
«Образование 144 тыс. Если только начальники местные и директора».
«Учитель в школе — по факту, 26 тысяч в руки, да и то не всякий месяц», — делится своей реальностью еще один горожанин.
Общие настроения можно выразить фразами:
«Страшнее этого вранья не видел».
«Кто-то в это верит?».
«Я думаю, средняя зарплата полмиллиона в месяц. Если меньше — уже нищеброд».
«Откуда, ну откуда они берут эти цифры?».
Реальность зарплат: Трудности в энергетике, медицине и банках
Комментарии указывают на существенное расхождение между официальной статистикой и реальным положением дел.
«В энергетике бешенная текучка, зп, в основном не больше 70 000, в т.ч. у рабочих», — сообщается о ситуации в одной из сфер.
В медицине также наблюдается недоверие:
«В медицине откуда больше 100? Это они на сколько ставок считают? Реально, если считать доходы всех на одну ставку, учитывая вместе с медсестрами и санитарками, там, дай Бог, 50 средняя наберется с горем пополам».
Даже в сферах, где зарплаты кажутся выше, реальность отличается от статистики:
«Даже близко нет. Врач в поликлинике получает 80 чуть при этом надо сидеть там целый день с дежурствами. Без этого в лучшем случае 50. Специалист в банке около 100, тоже целый день и еще после задерживается».
«Покажите учителю его зарплату в 144 к».
«Петросянят».