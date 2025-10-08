Городовой / Город / Петростат против реальности: почему петербуржцы не верят своим зарплатам
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Невский между строк: три неочевидных книжных адреса в самом сердце Петербурга Город
Туалет на этаже и воздух с навозом: как жили рабочие в имперском Петербурге Город
Как заброшенная Успенская церковь на Васильевском острове превратилась в каток и спортивный зал — история возвращения к храму Город
Транспортный коллапс или новая высота: почему началась битва за силуэт Петербурга Город
Тайна острова любви: зачем Павел Петрович построил павильон Венеры Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Эксклюзив Туризм Достопримечательности
Категории
Общество Спорт

Петростат против реальности: почему петербуржцы не верят своим зарплатам

Опубликовано: 8 октября 2025 19:30
Петростат напетросянил
Петростат против реальности: почему петербуржцы не верят своим зарплатам
globallookpress/ Maksim Konstantinov

Петербуржцам рассказали, сколько они получают. Но они не поверили.

Согласно данным Петростата, средняя номинальная заработная плата в Петербурге за первое полугодие 2025 года составила 117 900 рублей.

Эти цифры вызвали бурную реакцию среди горожан, которые выразили сомнения в их достоверности.

Цифры Петростата: От добычи полезных ископаемых до общепита

Как пишет "Фонтанка", самой высокооплачиваемой сферой оказалась добыча полезных ископаемых — 282,9 тысячи рублей.

Финансовая и страховая деятельность занимает второе место с 186,1 тысячи рублей, за ней следует информация и связь (182,8 тысячи).

В сфере науки и техники зарплата составляет в среднем 135,8 тысячи, на обрабатывающих производствах — 122,5 тысячи.

Деятели культуры зарабатывают около 121,5 тысячи, работники здравоохранения — 115,4 тысячи, а образования — 144,4 тысячи.

По районам города, Приморский район лидирует с показателем 192,4 тысячи рублей, за ним следуют Василеостровский (182,6 тысячи) и Петроградский (177,2 тысячи).

Самая низкая зарплата отмечена в Красносельском районе — 113,2 тысячи рублей.

Сфера деятельности Средняя зарплата (тыс. руб.)
Добыча полезных ископаемых 282,9
Финансовая и страховая деятельность 186,1
Информация и связь 182,8
Образование 144,4
Наука и техника 135,8
Обрабатывающие производства 122,5
Деятели культуры 121,5
Здравоохранение 115,4
Производство одежды 82,5
Производство мебели 73,9
Общепит 69,7

«Нужно же отчитаться правильными цифрами»: Реакция горожан

Однако горожане скептически отнеслись к представленным данным.

«Нужно же отчитаться правильными цифрами, иначе упразднят ведомство», — пишет один из комментаторов.

Многие выражают недоверие к цифрам по отдельным отраслям:

«Образование 144 тыс. Если только начальники местные и директора».

«Учитель в школе — по факту, 26 тысяч в руки, да и то не всякий месяц», — делится своей реальностью еще один горожанин.

Общие настроения можно выразить фразами:

«Страшнее этого вранья не видел».

«Кто-то в это верит?».

«Я думаю, средняя зарплата полмиллиона в месяц. Если меньше — уже нищеброд».

«Откуда, ну откуда они берут эти цифры?».

Реальность зарплат: Трудности в энергетике, медицине и банках

Комментарии указывают на существенное расхождение между официальной статистикой и реальным положением дел.

«В энергетике бешенная текучка, зп, в основном не больше 70 000, в т.ч. у рабочих», — сообщается о ситуации в одной из сфер.

В медицине также наблюдается недоверие:

«В медицине откуда больше 100? Это они на сколько ставок считают? Реально, если считать доходы всех на одну ставку, учитывая вместе с медсестрами и санитарками, там, дай Бог, 50 средняя наберется с горем пополам».

Даже в сферах, где зарплаты кажутся выше, реальность отличается от статистики:

«Даже близко нет. Врач в поликлинике получает 80 чуть при этом надо сидеть там целый день с дежурствами. Без этого в лучшем случае 50. Специалист в банке около 100, тоже целый день и еще после задерживается».

«Покажите учителю его зарплату в 144 к».

«Петросянят».

Автор:
Ксения Пронина
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще