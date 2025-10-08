Пиво по рецепту Екатерининской эпохи: чем удивляет усадьба Киискиля

В усадьбе Киискиля прошлое оживает неожиданным образом: здесь варят пиво Kiiskilä, вдохновлённое старыми рецептами семьи Крон. По легенде, Екатерина II сама помогла Абрахаму Крону открыть первый пивоваренный завод в России.
Сегодня пивоварня — не просто аттракцион, а часть живой истории.
Как всё начиналось
Первые упоминания о поместье относятся к XVI веку, а нынешний каменный дом построен в 1816 году Фридрихом Данненбергом по проекту архитектора Петра Вилье.
Позже его дочь Юлия вышла замуж за Леопольда Крона, сына основателя пивоваренной династии, и усадьба надолго стала их семейным гнездом.
Перемены века
К концу XIX века владельцы менялись всё чаще. В Первую мировую войну в доме разместили госпиталь, а после присоединения территории к СССР — детский дом и пионерлагерь "Чайка". Киискиля пережила многое, но сохранила основу своего облика.
Возрождение
С 2016 года усадьбу реставрируют. Уже восстановлены главный дом, погреб, деревянные постройки, мост через реку и набережная. На территории работают гостевые домики, пасека, небольшой виноградник и возрождённая пивоварня Kiiskilä.
Зачем ехать
Киискиля — редкий пример, когда историческая усадьба обретает новую жизнь, не теряя характера. Здесь можно пройтись по берегу Финского залива, заглянуть в старый погреб и попробовать пиво, связанное с историей XVIII века.