Зумеры массово уезжают из Петербурга и скупают старые дачи в Ленобласти: вот что случилось

Пока взрослые спорят, кто виноват в «кризисе мегаполисов», зумеры просто пакуют рюкзаки и уезжают. Те самые, кто еще вчера мечтал о кофейнях, коливингах и офисах с панорамой на Москва-Сити, теперь ищут избушки с печкой и вишней у калитки.

Старые дачи снова в моде, а молодые люди превращают их в арт-резиденции, мини-глэмпинги и тихие убежища от цифрового шума.

«Домик в деревне» как новая философия

Художник Иван Кравченко из Иркутска, как и многие из нового поколения, выбрал тишину и воду Байкала вместо суеты. За семь лет он восстановил старый дом, добавил восемь деревянных избушек и сделал из них арт-пространство.

«Колонны, которые сейчас являются такой визуальной визитной карточкой нашего места – это деревья, которые когда-то смыло в Байкал, десятилетиями шлифовало до серебристого состояния и очередным штормом выкинуло на берег», — рассказывает он.

В этом месте отдыхают пары, художники, семьи с детьми. Люди приезжают «пить из старой посуды» и дышать воздухом, где нет ни пробок, ни уведомлений.

«Купила старую дачу за 50 тысяч»

Под хэштегами #дачамечты и #сбежалавдеревню TikTok и YouTube завалены роликами про покупку полуразвалившихся домов. Миллионы просмотров у блогеров, показывающих, как они меняют окна, красят крыши и топят печи.

Согласно исследованиям, 67% зумеров мечтают о собственном доме, а у каждого десятого он уже есть. При этом треть восстанавливает старые участки родственников.

«Красивый теремок» с риском для жизни

Но романтика не всегда выдерживает реальность. Многие дома реставрируются без проекта, «на глазок».

«Не хотелось бы сделать красивый теремок, а через зиму крыша провалится или дом просто покосится», — предупреждает координатор проекта «Школа ЖКХ» Владислав Воронков.

Блогер Софья Персицкая убедилась на собственном опыте: «Мы с мужем здесь все обустроили. Делали дренаж, все раскапывали. Здесь было абсолютно невозможно ходить». На восстановление дачи она потратила четыре года и около пяти миллионов рублей, передает RenTv.

В поисках тишины и смысла

Зумеры называют это не побегом, а возвращением к себе. После пандемии и цифрового перегруза деревня для них стала не символом бедности, а синонимом баланса.

И пусть в доме перекошено окно, а крыша подтекает — зато есть воздух, ручей, собака и ощущение, что время наконец замедлилось.