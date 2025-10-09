Как добраться на Финский залив из Санкт-Петербурга: полный список маршрутов

Ниже — удобные способы добраться из Санкт-Петербурга ко всем популярным точкам залива, с адресами причалов, видами транспорта и готовыми маршрутами на выходной.
Быстрый ориентир по направлениям
- В черте города: Парк 300-летия СПб (Приморский район), Морская набережная Васильевского острова. Как доехать: метро «Чёрная речка»/«Старая Деревня» → автобус №232 до Парка 300-летия; или метро «Приморская» → пешком до Морской набережной.
- Северный берег (Курортный район): Сестрорецк, Солнечное, Репино, Комарово, Зеленогорск — широкие пляжи и сосновые леса. Ехать удобнее пригородной электричкой с Финляндского вокзала.
- Остров посреди залива: Кронштадт — дамба, парки и форты. Добраться можно автобусом по дамбе, метеором по воде или на авто.
Как добраться: все способы
1) Общественный транспорт по городу (к воде «без выезда»)
- Парк 300-летия Санкт-Петербурга: от метро «Чёрная речка» или «Старая Деревня» по ул. Савушкина на автобусе №232 до Приморского пр., 157к3.
- Морская набережная (В.О.): до метро «Приморская», дальше пешком кварталами к набережной.
2) Пригородные электрички (на лучшие пляжи северного берега)
- Электрички Финляндского вокзала идут в сторону Курортного района; по пути удобны станции Сестрорецк, Комарово, Репино, Зеленогорск. Сесть можно и на «Ланской», «Удельной», «Озерках».
- До Сестрорецка: ~35 км, ~50–60 мин; тариф порядка 85 ₽ (пример по текущим раскладкам). Смотрите конкретный рейс на «Яндекс.Расписаниях» или Tutu.
- До Зеленогорска/Комарово: прямые поезда от Финляндского; часть рейсов с пересадкой в Белоострове — проверяйте свой выбранный час отправления.
Совет: пляжи ближе к воде — «Дубки» (Сестрорецк), «Ласковый» (Репино/Солнечное), Зеленогорский. Подборка пляжей с вариантами добирания — в подробном обзоре.
3) Кронштадт: автобус, метеор или авто
- Автобусы 101Э и 101 от метро «Старая Деревня» (а также 175 от «Беговой») идут по дамбе прямиком в центр Кронштадта; в дороге ориентировочно 50–70 мин. Экспресс 101Э без промежуточных остановок.
- Метеор (май–сентябрь): отправление из центра Петербурга — Дворцовая/Сенатская пристани; прибытие в Кронштадт на «Остров фортов» или «Зимнюю пристань». Время в пути около 45–60 мин; несколько рейсов в день. Актуальное расписание и билеты — у перевозчиков.
- Автомобилем: по Западному скоростному диаметру (ЗСД) или Приморскому шоссе на дорожную дамбу (часть КАД). Дамба — транспортная магистраль и защитное сооружение от наводнений.
Готовые маршруты на один день
Маршрут 1. Быстро к воде без выезда из города
Метро «Чёрная речка» → автобус 232 → Парк 300-летия → променада вдоль залива, закат у воды.
Маршрут 2. Классический «курортный»
Финляндский вокзал → электричка до Комарово или Репино → пешком до пляжа/соснового бора → вечерний поезд обратно.
Маршрут 3. Сестрорецк «Дубки»
Финляндский вокзал → Сестрорецк (~55 мин) → парк «Дубки» и берег залива → кафе на Приморском шоссе. Для оценки времени/цены посмотрите ближайший рейс.
Маршрут 4. Морская прогулка в Кронштадт
Дворцовая пристань → метеор (45–60 мин) → «Остров фортов», форты и Якорная площадь → метеор/автобус обратно.
Маршрут 5. Бюджетно в Кронштадт
Метро «Старая деревня» или «Беговая» → автобус 101/101Э/175 → центр Кронштадта → прогулка по дамбе и «Острову фортов».
Нюансы и сезонность
- Метеоры ходят сезонно (обычно май–сентябрь) и зависят от погоды; причалы в городе — у Дворцовой/Сенатской пристаней, в Кронштадте — «Остров фортов» и «Зимняя пристань». Проверяйте день-в-день у перевозчика.
- Электрички на северный берег ходят часто, но часть рейсов — с пересадкой в Белоострове; время в пути и стоимость отличаются по рейсам. Смотрите текущее расписание.
- Погода у залива ветренее, чем в центре города. На вечер берите ветровку; для лесных участков — репеллент.
- Авто и дамба: пробки на подъездах к дамбе бывают в выходные; парковки в Кронштадте — у Якорной площади и у парка «Остров фортов».