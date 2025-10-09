Как добраться на Финский залив из Санкт-Петербурга: полный список маршрутов

Новости по теме

Кронштадт и Сестрорецк исчезнут с лица земли: сколько осталось до петербургской катастрофы

«Метеоры» летают каждые 20 минут: что нового ждет пассажиров в этом сезоне при поездке из Петербурга в Петергоф и Кронштадт

Петербург за гранью обыденности: от Сестрорецка до Смолячково — дорога, которая лечит

56 или 65 рублей за одну поездку: единый тариф может появиться в петербургских электричках

Почему в метро каждый вагон оснащен своим двигателем, а в электричку их ставят вдвое меньше?

