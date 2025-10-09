Городовой / Общество / Как добраться на Финский залив из Санкт-Петербурга: полный список маршрутов
Как добраться на Финский залив из Санкт-Петербурга: полный список маршрутов

Опубликовано: 9 октября 2025 18:21
Финский залив – совсем рядом с петербуржцами и гостями города: это и песчаные пляжи Курортного района, ветреные набережные Васильевского, остров-крепость Кронштадта и прогулки по воде.

Ниже — удобные способы добраться из Санкт-Петербурга ко всем популярным точкам залива, с адресами причалов, видами транспорта и готовыми маршрутами на выходной.

Быстрый ориентир по направлениям

  • В черте города: Парк 300-летия СПб (Приморский район), Морская набережная Васильевского острова. Как доехать: метро «Чёрная речка»/«Старая Деревня» → автобус №232 до Парка 300-летия; или метро «Приморская» → пешком до Морской набережной.
  • Северный берег (Курортный район): Сестрорецк, Солнечное, Репино, Комарово, Зеленогорск — широкие пляжи и сосновые леса. Ехать удобнее пригородной электричкой с Финляндского вокзала.
  • Остров посреди залива: Кронштадт — дамба, парки и форты. Добраться можно автобусом по дамбе, метеором по воде или на авто.

Как добраться: все способы

1) Общественный транспорт по городу (к воде «без выезда»)

  • Парк 300-летия Санкт-Петербурга: от метро «Чёрная речка» или «Старая Деревня» по ул. Савушкина на автобусе №232 до Приморского пр., 157к3.
  • Морская набережная (В.О.): до метро «Приморская», дальше пешком кварталами к набережной.

2) Пригородные электрички (на лучшие пляжи северного берега)

  • Электрички Финляндского вокзала идут в сторону Курортного района; по пути удобны станции Сестрорецк, Комарово, Репино, Зеленогорск. Сесть можно и на «Ланской», «Удельной», «Озерках».
  • До Сестрорецка: ~35 км, ~50–60 мин; тариф порядка 85 ₽ (пример по текущим раскладкам). Смотрите конкретный рейс на «Яндекс.Расписаниях» или Tutu.
  • До Зеленогорска/Комарово: прямые поезда от Финляндского; часть рейсов с пересадкой в Белоострове — проверяйте свой выбранный час отправления.

Совет: пляжи ближе к воде — «Дубки» (Сестрорецк), «Ласковый» (Репино/Солнечное), Зеленогорский. Подборка пляжей с вариантами добирания — в подробном обзоре.

3) Кронштадт: автобус, метеор или авто

  • Автобусы 101Э и 101 от метро «Старая Деревня» (а также 175 от «Беговой») идут по дамбе прямиком в центр Кронштадта; в дороге ориентировочно 50–70 мин. Экспресс 101Э без промежуточных остановок.
  • Метеор (май–сентябрь): отправление из центра Петербурга — Дворцовая/Сенатская пристани; прибытие в Кронштадт на «Остров фортов» или «Зимнюю пристань». Время в пути около 45–60 мин; несколько рейсов в день. Актуальное расписание и билеты — у перевозчиков.
  • Автомобилем: по Западному скоростному диаметру (ЗСД) или Приморскому шоссе на дорожную дамбу (часть КАД). Дамба — транспортная магистраль и защитное сооружение от наводнений.

Готовые маршруты на один день

Маршрут 1. Быстро к воде без выезда из города
Метро «Чёрная речка» → автобус 232 → Парк 300-летия → променада вдоль залива, закат у воды.

Маршрут 2. Классический «курортный»
Финляндский вокзал → электричка до Комарово или Репино → пешком до пляжа/соснового бора → вечерний поезд обратно.

Маршрут 3. Сестрорецк «Дубки»
Финляндский вокзал → Сестрорецк (~55 мин) → парк «Дубки» и берег залива → кафе на Приморском шоссе. Для оценки времени/цены посмотрите ближайший рейс.

Маршрут 4. Морская прогулка в Кронштадт
Дворцовая пристаньметеор (45–60 мин) → «Остров фортов», форты и Якорная площадь → метеор/автобус обратно.

Маршрут 5. Бюджетно в Кронштадт
Метро «Старая деревня» или «Беговая» → автобус 101/101Э/175 → центр Кронштадта → прогулка по дамбе и «Острову фортов».

Нюансы и сезонность

  • Метеоры ходят сезонно (обычно май–сентябрь) и зависят от погоды; причалы в городе — у Дворцовой/Сенатской пристаней, в Кронштадте — «Остров фортов» и «Зимняя пристань». Проверяйте день-в-день у перевозчика.
  • Электрички на северный берег ходят часто, но часть рейсов — с пересадкой в Белоострове; время в пути и стоимость отличаются по рейсам. Смотрите текущее расписание.
  • Погода у залива ветренее, чем в центре города. На вечер берите ветровку; для лесных участков — репеллент.
  • Авто и дамба: пробки на подъездах к дамбе бывают в выходные; парковки в Кронштадте — у Якорной площади и у парка «Остров фортов».
Автор:
Лариса Никонова
Общество
