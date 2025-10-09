Собор, которого не видно: тайна дома на Красноармейской в Петербурге

За неприметным фасадом скрывается один из старейших храмов Петербурга.

Если идти по Первой Красноармейской улице, взгляд вряд ли цепляется за серо-желтый фасад в ряд других домов. Ни куполов, ни звонницы — ничего, что выдало бы храм.

Но за этим фасадом скрывается собор Успения Пресвятой Девы Марии — главный католический храм города, когда-то резиденция архиепископа всей Российской империи.

Собор, рождённый в тени

Храм построили в 1870-е по проекту архитектора Василия Собольщикова. После его смерти работу продолжил Евграф Воротилов. Собор стал частью большого католического комплекса — здесь находились семинария, духовная коллегия и сад, куда выходил алтарь.

С самого начала он был замкнут внутри квартала — с улицы виднелись только стены консистории. Такое расположение объясняет, почему даже в XIX веке не все знали, что за фасадом — собор.

Когда церковь исчезла

После революции здание национализировали. В 1930-е храм закрыли, а вскоре внутри разместили инженерное бюро. Во время блокады здесь был склад и бомбоубежище, позже — научно-исследовательский институт.

Внутреннее пространство разделили перекрытиями и перегородками, пробили новые окна. Храм буквально растворился — сотрудники института даже не подозревали, что работают в бывшей церкви.

Возвращение к жизни

В 1995 году здание вернули католическому приходу. Тогда это был полуразрушенный корпус с заделанными окнами и горами мусора. Восстановление заняло два года: убрали лишние перекрытия, восстановили алтарь и росписи.

В 2023-м, спустя 150 лет после первого освящения, собор официально вернул свой исторический статус.

Храм, который остаётся скромным

Сегодня здесь проходят службы, звучит орган, в часовнях горят свечи. Но с улицы всё по-прежнему кажется тихим и обыденным. Петербург умеет хранить свои тайны — иногда за фасадом обычного дома прячется целый собор.