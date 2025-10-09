Городовой / Город / Фабрика Матти: как столярное прошлое Выборга готовится стать культурным будущим
Фабрика Матти: как столярное прошлое Выборга готовится стать культурным будущим

Опубликовано: 9 октября 2025 17:00
"Фабрика Матти"
Фабрика Матти: как столярное прошлое Выборга готовится стать культурным будущим
Городовой ру

Там, где раньше пахло древесной стружкой, скоро откроется место для искусства и встреч.

Скоро рядом с выставочным центром "Эрмитаж — Выборг" появится культурный кластер "Фабрика Матти". Здание приобрели частные инвесторы, а за архитектурную концепцию отвечает бюро Klauzura — авторы культурного квартала "Брусницын" в Петербурге.

К 2032 году здесь обещают открыть общественное пространство с выставочными залами, мастерскими и кафе.

Место, где пахло деревом

Но задолго до того, как в залах зазвучит музыка, здесь стоял запах свежей стружки. Фабрику основал в конце XIX века выборгский предприниматель Матти Пиетинен.

Здание построили по проекту архитекторов Эмиля Густафссона и Аллана Шульмана — в его стенах изготавливались изящные мебельные гарнитуры, панели и лестницы из ореха, махагони и берёзы.

Продукция фабрики украшала богатые дома Выборга, в том числе Гранитный дворец Хакманов.

От мастерской до завода

После смерти владельца фабрика постепенно пришла в упадок. В советское время здание использовали под типографию, кузницу и даже производство оборудования для рыбной промышленности.

До 2010-х годов внутри всё ещё стояли станки и металлические каркасы, но само здание теряло вид.

Возвращение интереса

Теперь фабрику ждёт новая жизнь — на этот раз без стружки и машин, но всё ещё с уважением к прошлому. Проект "Фабрика Матти" обещает сохранить индустриальный облик и превратить старое производство в открытое городское пространство.

Автор:
Елизавета Астахова
Город
