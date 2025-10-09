«Вместо этого всего будут строить небоскребы»: почему жители Каменки в Петербурге разочарованы районом

Споры вокруг строительства высотных зданий в Петербурге набирают обороты, особенно остро они ощущаются в районе Каменки, где было выдано разрешение на возведение небоскребов.

Мнения горожан разделились, а протесты против новой застройки становятся все более заметными. Подобные конфликты, однако, не являются уникальными для Каменки, а охватывают и другие районы города.

Президент компании «Коллегия Риэлторов» Елена Ковалерова-Павловская поделилась с порталом «Городовой» своим видением причин такого противостояния.

«Вид из окна» и «зеленая зона»: ожидания против реальности

Елена Ковалерова-Павловская Риелтор «Каменка примерно из той же оперы, когда люди купили квартиры с видами, то есть мы это так продали, что "у вас будет квартира с видом, с парком, здесь будет зеленая зона", а потом выясняется, что вместо этого всего будут строить небоскребы», — объясняет ситуацию Елена Ковалева-Павловская.

Основные претензии сводятся к тому, что высотки закрывают вид, уменьшают количество солнечного света и уничтожают зеленые зоны, на которые рассчитывали покупатели.

Мегаполис: подготовка к застройке

Елена Ковалева-Павловская высказывает мнение, что стремление жить в зелени и тишине может быть более уместно за городом.

«Если человек выбирает для себя и хочет, чтобы это была зелень, да, тихая и спокойная, то, наверное, это за городом где-то», — считает она.

В то же время, выбирая жизнь в мегаполисе, особенно в «динамично развивающемся районе», нужно быть готовым к интенсивной застройке.

Эстетика небоскребов: личное мнение эксперта

Несмотря на споры, Елена Ковалева-Павловская признает:

«На мой взгляд, небоскребы красивы, мне нравятся виды с высоких этажей. Классная история».

Это говорит о том, что вопрос строительства высоток неоднозначен и вызывает как негативные, так и положительные эмоции.

Развитие города: баланс интересов

Противостояние между желанием сохранить существующую среду и необходимостью развивать городскую инфраструктуру остается актуальным.