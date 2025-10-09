«Вместо этого всего будут строить небоскребы»: почему жители Каменки в Петербурге разочарованы районом

Споры вокруг строительства высотных зданий в Петербурге набирают обороты, особенно остро они ощущаются в районе Каменки, где было выдано разрешение на возведение небоскребов.
Мнения горожан разделились, а протесты против новой застройки становятся все более заметными. Подобные конфликты, однако, не являются уникальными для Каменки, а охватывают и другие районы города.
Президент компании «Коллегия Риэлторов» Елена Ковалерова-Павловская поделилась с порталом «Городовой» своим видением причин такого противостояния.
«Вид из окна» и «зеленая зона»: ожидания против реальности
Основные претензии сводятся к тому, что высотки закрывают вид, уменьшают количество солнечного света и уничтожают зеленые зоны, на которые рассчитывали покупатели.
Мегаполис: подготовка к застройке
Елена Ковалева-Павловская высказывает мнение, что стремление жить в зелени и тишине может быть более уместно за городом.
«Если человек выбирает для себя и хочет, чтобы это была зелень, да, тихая и спокойная, то, наверное, это за городом где-то», — считает она.
В то же время, выбирая жизнь в мегаполисе, особенно в «динамично развивающемся районе», нужно быть готовым к интенсивной застройке.
Эстетика небоскребов: личное мнение эксперта
Несмотря на споры, Елена Ковалева-Павловская признает:
«На мой взгляд, небоскребы красивы, мне нравятся виды с высоких этажей. Классная история».
Это говорит о том, что вопрос строительства высоток неоднозначен и вызывает как негативные, так и положительные эмоции.
Развитие города: баланс интересов
Противостояние между желанием сохранить существующую среду и необходимостью развивать городскую инфраструктуру остается актуальным.
«А так-то в целом хорошо, когда развиваются новые районы, город расстраивается, все-таки это мегаполис», — отмечает эксперт, подчеркивая двойственность ситуации.