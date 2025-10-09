«К деньгам или к писку» что ждет петербуржцев, чьи квартиры облюбовали летучие мыши

С наступлением холодов в Петербурге участились случаи появления летучих мышей в жилых помещениях. Животные ищут теплые места для зимовки и попадают в дома через открытые окна или щели.
Осторожность и профессиональная помощь
Специалисты настоятельно рекомендуют не трогать незваных гостей руками.
При обнаружении летучей мыши в квартире следует немедленно обратиться к профессионалам для безопасного извлечения животного.
«Чудо» на лоджии: реакция горожан
Петербуржцы реагируют на нашествие мышей с юмором и долей мистики. Одни предлагают «заводить летучих котов», другие видят в этом потенциальный заработок:
«Ловим и делаем бизнес на мышках».
Удивление вызывает неожиданность встречи:
«Думаешь, небось очередной воробушек на лоджию залетел, а там это чудо».
Зимовка в углу: идеальный «питомец»?
Некоторые жители готовы даже оставить мышь до весны.
«В общем-то, если залетит и заляжет в углу на зимовку, то почему бы и нет. Самый незамороченный питомец получится, хаха», — шутят горожане.
Другие предупреждают о шуме:
«Столько возни и писку от них ночью!».
«Летучая мышь — к деньгам, крутой машине, дворецкому и огромной пещере за водопадом».
Мифологический образ «Графа Дракулы» также не остался без внимания.