«К деньгам или к писку» что ждет петербуржцев, чьи квартиры облюбовали летучие мыши

Опубликовано: 9 октября 2025 21:30
летучие мыши
«К деньгам или к писку» что ждет петербуржцев, чьи квартиры облюбовали летучие мыши
globallookpress/Vadim Nekrasov

Что горожанам следует с ними делать?

С наступлением холодов в Петербурге участились случаи появления летучих мышей в жилых помещениях. Животные ищут теплые места для зимовки и попадают в дома через открытые окна или щели.

Осторожность и профессиональная помощь

Специалисты настоятельно рекомендуют не трогать незваных гостей руками.

При обнаружении летучей мыши в квартире следует немедленно обратиться к профессионалам для безопасного извлечения животного.

«Чудо» на лоджии: реакция горожан

Петербуржцы реагируют на нашествие мышей с юмором и долей мистики. Одни предлагают «заводить летучих котов», другие видят в этом потенциальный заработок:

«Ловим и делаем бизнес на мышках».

Удивление вызывает неожиданность встречи:

«Думаешь, небось очередной воробушек на лоджию залетел, а там это чудо».

Зимовка в углу: идеальный «питомец»?

Некоторые жители готовы даже оставить мышь до весны.

«В общем-то, если залетит и заляжет в углу на зимовку, то почему бы и нет. Самый незамороченный питомец получится, хаха», — шутят горожане.

Другие предупреждают о шуме:

«Столько возни и писку от них ночью!».

«Летучая мышь — к деньгам, крутой машине, дворецкому и огромной пещере за водопадом».

Мифологический образ «Графа Дракулы» также не остался без внимания.

Автор:
Ксения Пронина
Город
