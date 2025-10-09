Городовой / Общество / От Васильевского острова до Лос-Анджелеса: где живут и чем занимаются дети Алексея Балабанова
От Васильевского острова до Лос-Анджелеса: где живут и чем занимаются дети Алексея Балабанова

Опубликовано: 9 октября 2025 23:30
Алексей Балабанов
От Васильевского острова до Лос-Анджелеса: где живут и чем занимаются дети Алексея Балабанова
globallookpress/ Photoagency Interpress / Russian Look

Жизнь обоих неразрывно связана с кино и Петербургом.

Имя Алексея Балабанова связано с Санкт-Петербургом, городом, который режиссер выбрал своим домом.

Сегодня его сыновья продолжают свой путь, каждый по-своему, сохраняя связь с отцом и его наследием.

Федор Балабанов: прогулки по следам «Брата»

Старший сын режиссера, продюсер Федор Балабанов, живет с супругой Анастасией на Васильевском острове, где когда-то начинал свой петербургский путь сам Алексей Балабанов.

Как пишет "Сноб", Федор регулярно проводит камерные прогулки, посвященные творчеству отца.

Гости могут посетить знаковые места из фильмов, увидеть «Василеостровские бани», где до сих пор работает банщик, произносящий легендарную фразу «У нас в бане не курят», а также услышать личные истории о создании фильмов.

Петр Балабанов: голливудские амбиции и петербургская тоска

Младший сын, 29-летний Петр Балабанов, отправился покорять мировую киноиндустрию. Обосновавшись в Лос-Анджелесе, он получил трехлетнюю визу и намерен максимально продуктивно использовать это время.

«Всегда хотел переехать в США. Здесь столица кино все-таки», — признался он в интервью.

Петр, начинающий художник-постановщик, видит «потолок» в своей профессии в России и хочет получить международный опыт.

«В итоге, конечно, поеду домой»: ностальгия по Петербургу

Несмотря на амбиции и стремление к мировой славе, Петр не забывает о родине.

«В итоге, конечно, поеду домой. Наберусь опыта и поеду кино снимать дома», — делится он.

Молодой режиссер скучает по Петербургу, называя его «единственным местом, которое я могу назвать домом».

«Все, что в этом городе существует, меня вдохновляет на творчество. Я безумно люблю этот город», — признается Петр, сравнивая все свои путешествия с этим особенным местом.

Автор:
Ксения Пронина
Общество
