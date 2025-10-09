От «Фермы» к античности: как поэт и архитектор Львов превратил воду в архитектурный спектакль

В конце XVIII века архитектор и поэт Николай Львов строил в Гатчине «Ферму» и «Птичник» — пасторальные уголки, где природа и архитектура переплетались в идеальном балансе.
Недалеко от реки Колпанки он заметил ключ с кристально чистой водой и решил превратить это место в маленький театр — Наумахию, вдохновлённую древними Сиракузами.
Античные наумахии служили ареной для морских сражений, которые устраивали прямо на воде. Львов задумал не копию, а поэтический образ античности: бассейн, террасу, лестницу, фрагменты колонн и мраморные блоки — как будто здесь когда-то стоял древний храм, от которого остались лишь руины.
Руины, построенные специально
Львов, известный любовью к гармонии между природой и архитектурой, создал композицию, которая выглядела так, словно природа сама "разрушила" древнее здание. Вода стекала с каскада, отражая гранитные стены и фрагменты колонн — руины, возведённые нарочно.
Так в Гатчине появилось место, где можно было "путешествовать" в античность, не покидая императорского парка.
От вдохновения к забвению
Через полвека Наумахия обветшала и в 1854 году её отремонтировали. Потом — тишина.
Колонны разрушились, облицовка потрескалась, а бассейн зарос травой. Сегодня Наумахия почти скрыта дерном, но её каменные очертания всё ещё угадываются среди зелени.
И пусть теперь кажется, что Наумахия утонула в земле и времени, — она по-прежнему числится объектом культурного наследия России.