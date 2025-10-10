Живой джаз, шведская кухня и история в одном доме: как провести день в August Wahl

В Выборге есть место, где можно не только послушать живой джаз, но и попробовать те самые шведские тефтели с брусничным соусом. И всё это — в стенах исторического дома Валя, одного из самых известных зданий города.
Кафе с видом на Часовую башню
Ресторан August Wahl находится в бывшем доме шведского коллекционера струнных инструментов Августа Валя — в самом центре Выборга, на углу улиц Крепостной и Водной Заставы.
Внутри — камерный лофт с кирпичными стенами, винтажным пианино, картинами выборгских художников и старинными книгами на подоконниках. А с балкончика, на который многие наверняка обращали внимание с улицы, открывается вид на Часовую башню.
Скандинавское меню и знаменитые тефтели
В меню — классика северной кухни: сморреброды с утиной грудкой и сельдью, финская уха и четтбулар, знаменитые шведские фрикадельки под брусничным соусом. Простая и честная еда, идеально подходящая для неторопливого завтрака или позднего обеда после прогулки по старому городу.
Место, где снова звучит музыка
Сегодня в доме, где когда-то играли скрипки Страдивари, снова звучит музыка — теперь джазовая, и под неё подают блюда с северным характером.