«Не украсит, но и не испортит»: эксперт о спорном проекте павильона метро «Лиговский проспект-2» в Петербурге
«Не украсит, но и не испортит»: эксперт о спорном проекте павильона метро «Лиговский проспект-2» в Петербурге

Опубликовано: 9 октября 2025 19:30
«Не украсит, но и не испортит»: эксперт о спорном проекте павильона метро «Лиговский проспект-2» в Петербурге
Почему станция вызвала архитектурный скандал?

Итоги конкурса на архитектурный проект наземного павильона станции метро «Лиговский проспект-2» в Петербурге вызвали бурное обсуждение.

Решение «Студии 17» Святослава Гайковича было раскритиковано как «образец самой неудачной архитектуры конца 1990-х и начала 2000-х годов».

«Незаслуженная победа» и «отсылка к прошлому»

Любовь Черник, архитектурный фотограф и автор проекта “Архитектура петербургского настроения”, разделяет критические настроения:

«Я, как и многие, считаю, что проект выиграл незаслуженно. Были варианты, которые гораздо больше подошли нашему городу».

Она отметила в беседе с порталом «Городовой», что выбранное решение действительно напоминает постройки начала 2000-х, приводя в пример соседнее здание «Лиговский’54».

«Похоже, «Студия 17» отталкивались от ее образа», — предполагает Черник.

«Не украсит, но и не испортит»: упущенные возможности

По мнению эксперта, новый павильон «панораму Лиговский-2 не испортит, но и не украсит ее».

Это означает, что город упустил шанс получить «по-настоящему интересные решения».

Альтернативные проекты: смелость и классика

Черник считает, что проекты других участников конкурса были более достойными.

«Возможно, проект SLOI Architects чересчур смелый, а вот «А.Лен», на мой взгляд, вполне», — отмечает она.

Проект «А.Лен» особенно привлек внимание своей связью с классической архитектурой Лиговского проспекта и «является некой аллюзией на советское модернистское здание», которое сейчас находится на этом месте.

Это подчеркивает контраст между предложенными вариантами и тем, который был выбран.

Ксения Пронина Федор Никонов
