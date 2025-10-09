«Не украсит, но и не испортит»: эксперт о спорном проекте павильона метро «Лиговский проспект-2» в Петербурге

Итоги конкурса на архитектурный проект наземного павильона станции метро «Лиговский проспект-2» в Петербурге вызвали бурное обсуждение.
Решение «Студии 17» Святослава Гайковича было раскритиковано как «образец самой неудачной архитектуры конца 1990-х и начала 2000-х годов».
«Незаслуженная победа» и «отсылка к прошлому»
Любовь Черник, архитектурный фотограф и автор проекта “Архитектура петербургского настроения”, разделяет критические настроения:
«Я, как и многие, считаю, что проект выиграл незаслуженно. Были варианты, которые гораздо больше подошли нашему городу».
Она отметила в беседе с порталом «Городовой», что выбранное решение действительно напоминает постройки начала 2000-х, приводя в пример соседнее здание «Лиговский’54».
«Похоже, «Студия 17» отталкивались от ее образа», — предполагает Черник.
«Не украсит, но и не испортит»: упущенные возможности
По мнению эксперта, новый павильон «панораму Лиговский-2 не испортит, но и не украсит ее».
Это означает, что город упустил шанс получить «по-настоящему интересные решения».
Альтернативные проекты: смелость и классика
Черник считает, что проекты других участников конкурса были более достойными.
«Возможно, проект SLOI Architects чересчур смелый, а вот «А.Лен», на мой взгляд, вполне», — отмечает она.
Проект «А.Лен» особенно привлек внимание своей связью с классической архитектурой Лиговского проспекта и «является некой аллюзией на советское модернистское здание», которое сейчас находится на этом месте.
Это подчеркивает контраст между предложенными вариантами и тем, который был выбран.