Музей Первой мировой в Петербурге, появившийся до того, как она грянула

В начале 1913 года в тихом Царском Селе начали строить музей войны — хотя до самой войны оставался ещё год.
Ратная палата задумывалась как место, где будет храниться история русской армии, её побед и героев. Но уже через год Россия вступила в крупнейший конфликт XX века, и здание, созданное для памяти, стало частью самой истории.
Императорский замысел
Ратная палата появилась по воле Николая II, рядом с Фёдоровским городком, на окраине Александровского парка. Проект архитектора Семёна Сидорчука воплотил идеи неорусского стиля — с белыми стенами, башнями, рельефным орлом над фасадом и формами, напоминающими древние постройки Пскова и Новгорода.
Средства на строительство пожертвовала Елена Третьякова, вдова брата основателя Третьяковской галереи.
Музей живой войны
Первоначально планировалось разместить здесь экспозицию о русских войнах прошедших веков. Но с началом Первой мировой музей стал собирать свидетельства происходящего: портреты георгиевских кавалеров, фронтовые реликвии, трофеи, доставленные прямо с полей сражений.
Во внутреннем дворе стоял сбитый немецкий самолёт "Альбатрос" — первый такой экспонат в истории страны.
Забвение и возвращение
После революции музей закрылся, а само здание долго меняло предназначение: здесь был клуб, жильё, склады. К концу XX века от имперского облика остались лишь фрагменты.
Лишь в 2014 году, спустя век после начала войны, Ратная палата вновь открыла двери — уже как Музей Первой мировой.