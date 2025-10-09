Городовой / Город / Музей Первой мировой в Петербурге, появившийся до того, как она грянула
Музей Первой мировой в Петербурге, появившийся до того, как она грянула

Опубликовано: 9 октября 2025 20:00
Музей Первой мировой
Музей Первой мировой в Петербурге, появившийся до того, как она грянула
Городовой ру

Эта постройка стала редким памятником не только архитектуры, но и предчувствия грядущего века.

В начале 1913 года в тихом Царском Селе начали строить музей войны — хотя до самой войны оставался ещё год.

Ратная палата задумывалась как место, где будет храниться история русской армии, её побед и героев. Но уже через год Россия вступила в крупнейший конфликт XX века, и здание, созданное для памяти, стало частью самой истории.

Императорский замысел

Ратная палата появилась по воле Николая II, рядом с Фёдоровским городком, на окраине Александровского парка. Проект архитектора Семёна Сидорчука воплотил идеи неорусского стиля — с белыми стенами, башнями, рельефным орлом над фасадом и формами, напоминающими древние постройки Пскова и Новгорода.

Средства на строительство пожертвовала Елена Третьякова, вдова брата основателя Третьяковской галереи.

Музей живой войны

Первоначально планировалось разместить здесь экспозицию о русских войнах прошедших веков. Но с началом Первой мировой музей стал собирать свидетельства происходящего: портреты георгиевских кавалеров, фронтовые реликвии, трофеи, доставленные прямо с полей сражений.

Во внутреннем дворе стоял сбитый немецкий самолёт "Альбатрос" — первый такой экспонат в истории страны.

Забвение и возвращение

После революции музей закрылся, а само здание долго меняло предназначение: здесь был клуб, жильё, склады. К концу XX века от имперского облика остались лишь фрагменты.

Лишь в 2014 году, спустя век после начала войны, Ратная палата вновь открыла двери — уже как Музей Первой мировой.

Автор:
Елизавета Астахова
Город
