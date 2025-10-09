Арсенал: готический музей, спрятанный в зелени Александровского парка

Снаружи — замок, внутри — память о времени, когда оружие считали искусством.

В центре Александровского парка Царского Села стоит здание, больше похожее на готический замок, чем на музей. С зубчатыми башнями, острыми арками и строгими фасадами, Арсенал долго хранил не пушки и ядра, а коллекцию оружия, которую Николай I собирал как произведения искусства.

Это был один из первых в России музеев — созданный задолго до того, как слово "музей" стало привычным.

От павильона к замку

Ещё в XVIII веке на этом месте стоял павильон Монбижу — охотничий домик императрицы Елизаветы Петровны. К XIX веку он обветшал, и архитектор Адам Менелас предложил построить на его месте новое здание в духе английской готики.

Так появился Арсенал — строгий, симметричный, с башнями и витражами XV–XVII веков, которые Николай I специально привёз из Европы. После смерти Менеласа стройку завершил Александр Тон.

Коллекция императора

Николай I начал собирать оружие ещё будучи великим князем. Здесь, в Царском Селе, он разместил тысячи предметов: доспехи рыцарей, восточные сабли, европейские шпаги, старинные ружья.

В Зале рыцарей стояли манекены в латах на "чучелах коней", в Албанской комнате — японские и персидские клинки, в кабинете — шпаги итальянских мастеров.

Всё это создавалось не ради военной гордости, а ради памяти и красоты.

От утраты к возрождению

В конце XIX века коллекцию перевезли в Эрмитаж, а Арсенал постепенно опустел. Во время войны здание сильно пострадало и долго оставалось в запустении.

Лишь в 2016 году, после реставрации, здесь вновь открылась экспозиция — "Царскосельский Арсенал. Императорская коллекция оружия".