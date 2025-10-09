Городовой / Город / Баболовский: самый непарадный, таинственный и в то же время величественный парк Царского Села
Баболовский: самый непарадный, таинственный и в то же время величественный парк Царского Села

Опубликовано: 9 октября 2025 22:00
Баболовский парк
Баболовский: самый непарадный, таинственный и в то же время величественный парк Царского Села
Городовой ру

Сегодня здесь тишина и редкие тропинки, а когда-то под землёй шли каналы, питавшие императорские фонтаны.

Баболовский — самый большой из царскосельских парков и, пожалуй, самый непарадный. Без мраморных павильонов и аккуратных аллей, он выглядит почти диким: густой, ветреный, с просеками, уходящими к воде. Но именно здесь начиналась история Царского Села — с вод, прудов и каналов, благодаря которым ожили все остальные парки.

От деревни к прудам

Когда-то на этом месте стояла финская деревня Баболово. Позже, в XVIII веке, инженеры устроили здесь плотину и вырыли большой пруд.

С него начинался Таицкий водовод — грандиозная гидротехническая система, снабжавшая водой дворцы Екатерины II и всё Царское Село. От старых каналов остались лишь едва заметные ложбины, а когда-то они считались инженерным чудом.

Парк инженеров и охотников

В конце XVIII века здесь появился охотничий павильон Потёмкина, а позже — готический дворец с огромной каменной ванной. В XIX веке болота осушили, посадили дубы, липы и клёны, проложили дороги для прогулок и выездов экипажей.

Тогда же сюда перенесли чугунные Старо-Красносельские ворота, отлитые по рисункам архитектора Адама Менеласа.

Тихое место с памятью

Сегодня Баболовский парк — место для долгих прогулок. Здесь всё напоминает о слоях времени: бетонный дот времён войны, могила красноармейца, остатки грота "Монах".

Когда-то по этим дорогам ездили императорские кареты, теперь — велосипедисты и собаки на поводках. Природа почти вернула себе это пространство, но среди деревьев всё ещё виднеются каменные следы истории.

Автор:
Елизавета Астахова
