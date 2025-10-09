«Брат» возвращается на Васильевский: где в Петербурге появится сквер имени Балабанова

На Васильевском острове планируется обустроить сквер имени режиссера Алексея Балабанова.
Предварительное решение о размещении объекта на 19-й линии В. О. было озвучено замглавы Василеостровского района Артемом Гырлой.
«Предварительное решение» и будущие обсуждения
«Пока принято предварительное решение — проработать возможность обустройства сквера Балабанова на 19-й линии В. О. рядом с трамвайным парком, в сквере на участке от Среднего пр. к Малому пр.», — сообщил Гырла.
Этот участок, где временно располагается автошкола, войдет в общий проект благоустройства набережной реки Смоленки.
«Экскурсия во времена юности» и споры о названиях
Идея увековечить имя Балабанова на Васильевском острове, где проходили съемки фильма «Брат», была названа «очень хорошей».
Однако, мнения жителей разделились.
Некоторые считают, что «фигуры персонажей фильма «Жмурки» будут там уместны», и вспоминают:
«Балабанов, как экскурсия во времена моей противоречивой юности».
Другие же критикуют затею, полагая, что сквер выйдет, как фильмы Балабанова, депрессивным.
«Хватит давать скверам мрачные депрессивные названия: "сквер Цоя", "сквер Балабанова", "склеп Галины Старовойтовой" — в скверах с такими названиями можно только печалиться и скорбеть».