Как в Гатчине построили амфитеатр, которому не суждено было зазвучать

В глубине Дворцового парка Гатчины есть странное место — круглое, утопленное в землю, похожее на крепость без башен. Это Амфитеатр архитектора Николая Львова, построенный в 1790-х годах для «каруселей» — парадных конных представлений императорского двора.
Здесь должны были проходить праздничные шествия и аллегорические турниры. Но арена так и не увидела своих героев.
Арена для императорских игр
Амфитеатр задумывался для торжеств Павла I. Кольцевой земляной вал диаметром около 65 метров создавал ощущение монументальности, а четыре прохода позволяли въезжать и выезжать всадникам.
На вершину вели восемь каменных лестниц, по краям стояли пьедесталы под статуи и вазы. Львов стремился соединить порядок архитектуры с движением конных игр.
Крепость без войны
Форма Амфитеатра напоминала оборонительное сооружение — за это его называли Земляной крепостью. Но здесь не было пушек: только дерн, камень и тщательно выверенные пропорции.
Даже ворота планировались коваными, с копьями и вензелями императора. Их не успели установить — остались лишь следы петель в камне.
Театр, который не состоялся
Проект так и не был завершён. Арена осталась пустой, а задуманные праздники не состоялись. Позднее, в 1820-х годах место прозвали "Петушиные бои", но достоверных свидетельств об этом нет.
Сегодня Амфитеатр молчит — земляная крепость среди аллей, где ветер кружит листья по кругу, будто повторяя движения, для которых она была создана.