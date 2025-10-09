Городовой / Город / Как в Гатчине построили амфитеатр, которому не суждено было зазвучать
Как в Гатчине построили амфитеатр, которому не суждено было зазвучать

9 октября 2025
Как в Гатчине построили амфитеатр, которому не суждено было зазвучать
Амфитеатр задумывался для парадных игр, но остался пустым.

В глубине Дворцового парка Гатчины есть странное место — круглое, утопленное в землю, похожее на крепость без башен. Это Амфитеатр архитектора Николая Львова, построенный в 1790-х годах для «каруселей» — парадных конных представлений императорского двора.

Здесь должны были проходить праздничные шествия и аллегорические турниры. Но арена так и не увидела своих героев.

Арена для императорских игр

Амфитеатр задумывался для торжеств Павла I. Кольцевой земляной вал диаметром около 65 метров создавал ощущение монументальности, а четыре прохода позволяли въезжать и выезжать всадникам.

На вершину вели восемь каменных лестниц, по краям стояли пьедесталы под статуи и вазы. Львов стремился соединить порядок архитектуры с движением конных игр.

Крепость без войны

Форма Амфитеатра напоминала оборонительное сооружение — за это его называли Земляной крепостью. Но здесь не было пушек: только дерн, камень и тщательно выверенные пропорции.

Даже ворота планировались коваными, с копьями и вензелями императора. Их не успели установить — остались лишь следы петель в камне.

Театр, который не состоялся

Проект так и не был завершён. Арена осталась пустой, а задуманные праздники не состоялись. Позднее, в 1820-х годах место прозвали "Петушиные бои", но достоверных свидетельств об этом нет.

Сегодня Амфитеатр молчит — земляная крепость среди аллей, где ветер кружит листья по кругу, будто повторяя движения, для которых она была создана.

Елизавета Астахова
Город
