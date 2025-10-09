На Литейном нашли потерянную книгу — но совсем не ту, что у Некрасова

Когда-то в Петербурге действительно потеряли книгу — не простую, а рукопись романа Николая Чернышевского "Что делать?". Это случилось неподалёку, на Литейном проспекте, где поэт и издатель Николай Некрасов случайно выронил свёрток с бумагами.
Потерянная, но найденная снова
Спустя полтора века, у старой типографии на Литейном, 55, появилась другая "потерянная книга" — уже бронзовая. Она сидит на скамейке, с глазами, ручками и чуть грустным видом.
Современная легенда Литейного
Автор скульптуры — выпускница Академии художеств Вероника Бернард. Она создала книгу с добрым лицом, похожую на героя старого мультфильма.
По задумке, памятник должен был не только украшать двор типографии, но и напоминать о том, что настоящие книги всё чаще теряются в век экранов и гаджетов.
Недавно горожане утеплили памятник к осени — надели ей маленькие кеды. Летом книга была в носочках. Так книга будто становится живой частью города.
Идея, которой не дают забыть
Установка памятника — часть проекта краеведа Сергея Лебедева, человека, который подарил Петербургу самых обаятельных его "малых героев" — котов Елисея и Василису, фотографа с Малой Садовой, зайца у Петропавловки.
"Потерянная книга" стала одной из его последних идей — трогательной и немного философской.