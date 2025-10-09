Городовой / Город / На Литейном нашли потерянную книгу — но совсем не ту, что у Некрасова
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
«Не украсит, но и не испортит»: эксперт о спорном проекте павильона метро «Лиговский проспект-2» в Петербурге Город
Как в Гатчине построили амфитеатр, которому не суждено было зазвучать Город
Чье имя носит аэропорт Пулково? 30% петербуржцев даже не подозревают, в честь кого он назван Общество
Кронштадт и Сестрорецк исчезнут с лица земли: сколько осталось до петербургской катастрофы Город
Как в Питере оплачивать парковку: цены и пошаговая инструкция Общество
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Эксклюзив Туризм Здоровье
Категории
Общество Спорт

На Литейном нашли потерянную книгу — но совсем не ту, что у Некрасова

Опубликовано: 9 октября 2025 18:00
На Литейном нашли потерянную книгу — но совсем не ту, что у Некрасова
На Литейном нашли потерянную книгу — но совсем не ту, что у Некрасова
фото

История одной утерянной рукописи, ставшей петербургской легендой.

Когда-то в Петербурге действительно потеряли книгу — не простую, а рукопись романа Николая Чернышевского "Что делать?". Это случилось неподалёку, на Литейном проспекте, где поэт и издатель Николай Некрасов случайно выронил свёрток с бумагами.

Потерянная, но найденная снова

Спустя полтора века, у старой типографии на Литейном, 55, появилась другая "потерянная книга" — уже бронзовая. Она сидит на скамейке, с глазами, ручками и чуть грустным видом.

Современная легенда Литейного

Автор скульптуры — выпускница Академии художеств Вероника Бернард. Она создала книгу с добрым лицом, похожую на героя старого мультфильма.
По задумке, памятник должен был не только украшать двор типографии, но и напоминать о том, что настоящие книги всё чаще теряются в век экранов и гаджетов.

Недавно горожане утеплили памятник к осени — надели ей маленькие кеды. Летом книга была в носочках. Так книга будто становится живой частью города.

Идея, которой не дают забыть

Установка памятника — часть проекта краеведа Сергея Лебедева, человека, который подарил Петербургу самых обаятельных его "малых героев" — котов Елисея и Василису, фотографа с Малой Садовой, зайца у Петропавловки.

"Потерянная книга" стала одной из его последних идей — трогательной и немного философской.

Автор:
Елизавета Астахова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще