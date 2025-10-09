Как в Питере оплачивать парковку: цены и пошаговая инструкция

Мы собрали актуальную информацию: в каких районах действует платная парковка, сколько стоит час стоянки, какими способами можно заплатить и как избежать неприятных ситуаций. Пусть поездка в Питер не станет головной болью из-за машины.
Платные парковки в Петербурге: где и когда действуют
Парковка в Петербурге постепенно становится понятнее: всё больше электронных сервисов, единые правила, простая система тарифов. Главное — не откладывать оплату и внимательно читать таблички на месте.
Платная парковка работает не по всему городу, а только в центральных районах — это Центральный, Адмиралтейский, Петроградский, Васильевский и часть Крестовского острова.
Платный режим действует ежедневно — с 8:00 до 20:00, включая выходные и праздничные дни. С 20:01 до 7:59 парковка, как правило, бесплатна для всех.
Некоторые категории граждан (например, местные жители, ветераны, многодетные семьи и владельцы электромобилей) могут оформить парковочное разрешение, дающее право на бесплатную или льготную парковку в своей зоне.
Тарифы: сколько стоит парковка в 2025 году
Стоимость парковки в Петербурге зависит от категории транспортного средства.
- Для легковых автомобилей (категория «В») — примерно 100 рублей в час.
Если человек часто пользуется парковкой в центре, можно оформить месячное разрешение примерно за 20 тысяч рублей или годовое — около 180 тысяч.
- Для мотоциклов и мопедов (категории «А» и «М») — около 39 рублей за час.
Месячное разрешение стоит примерно 8 тысяч, а годовое — около 70 тысяч рублей.
- Для грузовых и специальных автомобилей — около 200 рублей за час.
Месячное разрешение — примерно 40 тысяч, годовое — около 350 тысяч рублей.
Жители платных зон, оформившие специальное разрешение, могут оставлять машину круглосуточно у дома без дополнительной оплаты.
Способы оплаты
Наличные в Петербурге почти нигде не принимают — оплата организована через электронные и безналичные каналы.
Основные варианты:
- Приложение «Парковки Санкт-Петербурга».
Устанавливается на телефон, автоматически определяет зону парковки. Можно выбрать время, оплатить банковской картой, продлить или завершить стоянку раньше.
- Сайт parking.spb.ru.
Личный кабинет позволяет оплатить парковку онлайн, ввести госномер автомобиля и выбрать нужную зону.
- СМС на короткий номер 3065.
В тексте сообщения нужно указать код зоны, номер машины, время стоянки и категорию транспорта. Пример формата обычно указан на табличке рядом с местом парковки.
- Паркоматы на улицах.
Терминалы расположены вблизи парковочных зон. Оплата производится картой, наличные не принимаются.
- Через банкоматы и приложения банков.
Некоторые банки поддерживают оплату парковки прямо в мобильном приложении.
Пошаговая инструкция
- Припаркуйтесь в зоне с платной парковкой.
На табличке рядом указан код зоны и время, когда действует платный режим.
- Выберите удобный способ оплаты — приложение, сайт, СМС или паркомат.
- Введите данные:
- код зоны;
- государственный номер автомобиля;
- время стоянки;
- категорию транспортного средства.
- Оплатите парковку. Если вы используете приложение, можно завершить стоянку раньше — неиспользованные деньги вернутся на ваш парковочный счёт.
- Покиньте место в течение 10 минут после окончания оплаченного времени. Если опоздаете, система зафиксирует нарушение.
Льготы и разрешения
- Жители центральных районов могут оформить годовое парковочное разрешение, дающее право ставить машину круглосуточно в зоне проживания.
- Для некоторых категорий граждан действуют льготы — в частности, для ветеранов, инвалидов, многодетных семей и владельцев электромобилей.
- Парковочные разрешения выдаются по заявлению, через МФЦ или городской портал.
Важные советы
- Оплату парковки нужно внести в течение 15 минут после остановки.
- Продлевать время можно заранее — если время истечёт, нарушение фиксируется автоматически.
- При досрочном завершении парковки остаток средств возвращается.
- Проверяйте код зоны: иногда GPS определяет его неверно.
- Вечером и ночью парковка бесплатна — этим можно пользоваться, если вы приезжаете в центр после восьми вечера.