Как в Питере оплачивать парковку: цены и пошаговая инструкция

Когда едешь по улицам Санкт-Петербурга, кажется, что парковка — дело простое: остановился, заплатил — и всё. Но на деле в городе действует сложная система платных зон, разные тарифы, способы оплаты, льготы — и одна ошибка может обернуться штрафом.

Мы собрали актуальную информацию: в каких районах действует платная парковка, сколько стоит час стоянки, какими способами можно заплатить и как избежать неприятных ситуаций. Пусть поездка в Питер не станет головной болью из-за машины.

Платные парковки в Петербурге: где и когда действуют

Парковка в Петербурге постепенно становится понятнее: всё больше электронных сервисов, единые правила, простая система тарифов. Главное — не откладывать оплату и внимательно читать таблички на месте.

Платная парковка работает не по всему городу, а только в центральных районах — это Центральный, Адмиралтейский, Петроградский, Васильевский и часть Крестовского острова.

Платный режим действует ежедневно — с 8:00 до 20:00, включая выходные и праздничные дни. С 20:01 до 7:59 парковка, как правило, бесплатна для всех.

Некоторые категории граждан (например, местные жители, ветераны, многодетные семьи и владельцы электромобилей) могут оформить парковочное разрешение, дающее право на бесплатную или льготную парковку в своей зоне.

Тарифы: сколько стоит парковка в 2025 году

Стоимость парковки в Петербурге зависит от категории транспортного средства.

(категория «В») — примерно 100 рублей в час. Если человек часто пользуется парковкой в центре, можно оформить месячное разрешение примерно за 20 тысяч рублей или годовое — около 180 тысяч. Для мотоциклов и мопедов (категории «А» и «М») — около 39 рублей за час.

(категории «А» и «М») — около 39 рублей за час. Месячное разрешение стоит примерно 8 тысяч, а годовое — около 70 тысяч рублей. Для грузовых и специальных автомобилей — около 200 рублей за час.

Месячное разрешение — примерно 40 тысяч, годовое — около 350 тысяч рублей.

Жители платных зон, оформившие специальное разрешение, могут оставлять машину круглосуточно у дома без дополнительной оплаты.

Способы оплаты

Наличные в Петербурге почти нигде не принимают — оплата организована через электронные и безналичные каналы.

Основные варианты:

Приложение «Парковки Санкт-Петербурга».

Устанавливается на телефон, автоматически определяет зону парковки. Можно выбрать время, оплатить банковской картой, продлить или завершить стоянку раньше. Сайт parking.spb.ru.

Личный кабинет позволяет оплатить парковку онлайн, ввести госномер автомобиля и выбрать нужную зону. СМС на короткий номер 3065.

В тексте сообщения нужно указать код зоны, номер машины, время стоянки и категорию транспорта. Пример формата обычно указан на табличке рядом с местом парковки. Паркоматы на улицах.

Терминалы расположены вблизи парковочных зон. Оплата производится картой, наличные не принимаются. Через банкоматы и приложения банков.

Некоторые банки поддерживают оплату парковки прямо в мобильном приложении.

Пошаговая инструкция

Припаркуйтесь в зоне с платной парковкой.

На табличке рядом указан код зоны и время, когда действует платный режим. Выберите удобный способ оплаты — приложение, сайт, СМС или паркомат. Введите данные: код зоны;

государственный номер автомобиля;

время стоянки;

категорию транспортного средства. Оплатите парковку. Если вы используете приложение, можно завершить стоянку раньше — неиспользованные деньги вернутся на ваш парковочный счёт. Покиньте место в течение 10 минут после окончания оплаченного времени. Если опоздаете, система зафиксирует нарушение.

Льготы и разрешения

Жители центральных районов могут оформить годовое парковочное разрешение, дающее право ставить машину круглосуточно в зоне проживания.

Для некоторых категорий граждан действуют льготы — в частности, для ветеранов, инвалидов, многодетных семей и владельцев электромобилей.

Парковочные разрешения выдаются по заявлению, через МФЦ или городской портал.

Важные советы