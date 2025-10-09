Городовой / Общество / Как в Питере оплачивать парковку: цены и пошаговая инструкция
Как в Питере оплачивать парковку: цены и пошаговая инструкция

Опубликовано: 9 октября 2025 18:30
Городовой ру

Когда едешь по улицам Санкт-Петербурга, кажется, что парковка — дело простое: остановился, заплатил — и всё. Но на деле в городе действует сложная система платных зон, разные тарифы, способы оплаты, льготы — и одна ошибка может обернуться штрафом.

Мы собрали актуальную информацию: в каких районах действует платная парковка, сколько стоит час стоянки, какими способами можно заплатить и как избежать неприятных ситуаций. Пусть поездка в Питер не станет головной болью из-за машины.

Платные парковки в Петербурге: где и когда действуют

Парковка в Петербурге постепенно становится понятнее: всё больше электронных сервисов, единые правила, простая система тарифов. Главное — не откладывать оплату и внимательно читать таблички на месте.

Платная парковка работает не по всему городу, а только в центральных районах — это Центральный, Адмиралтейский, Петроградский, Васильевский и часть Крестовского острова.

Платный режим действует ежедневно — с 8:00 до 20:00, включая выходные и праздничные дни. С 20:01 до 7:59 парковка, как правило, бесплатна для всех.

Некоторые категории граждан (например, местные жители, ветераны, многодетные семьи и владельцы электромобилей) могут оформить парковочное разрешение, дающее право на бесплатную или льготную парковку в своей зоне.

Тарифы: сколько стоит парковка в 2025 году

Стоимость парковки в Петербурге зависит от категории транспортного средства.

  • Для легковых автомобилей (категория «В») — примерно 100 рублей в час.
    Если человек часто пользуется парковкой в центре, можно оформить месячное разрешение примерно за 20 тысяч рублей или годовое — около 180 тысяч.
  • Для мотоциклов и мопедов (категории «А» и «М») — около 39 рублей за час.
    Месячное разрешение стоит примерно 8 тысяч, а годовое — около 70 тысяч рублей.
  • Для грузовых и специальных автомобилей — около 200 рублей за час.
    Месячное разрешение — примерно 40 тысяч, годовое — около 350 тысяч рублей.

Жители платных зон, оформившие специальное разрешение, могут оставлять машину круглосуточно у дома без дополнительной оплаты.

Способы оплаты

Наличные в Петербурге почти нигде не принимают — оплата организована через электронные и безналичные каналы.

Основные варианты:

  1. Приложение «Парковки Санкт-Петербурга».
    Устанавливается на телефон, автоматически определяет зону парковки. Можно выбрать время, оплатить банковской картой, продлить или завершить стоянку раньше.
  2. Сайт parking.spb.ru.
    Личный кабинет позволяет оплатить парковку онлайн, ввести госномер автомобиля и выбрать нужную зону.
  3. СМС на короткий номер 3065.
    В тексте сообщения нужно указать код зоны, номер машины, время стоянки и категорию транспорта. Пример формата обычно указан на табличке рядом с местом парковки.
  4. Паркоматы на улицах.
    Терминалы расположены вблизи парковочных зон. Оплата производится картой, наличные не принимаются.
  5. Через банкоматы и приложения банков.
    Некоторые банки поддерживают оплату парковки прямо в мобильном приложении.

Пошаговая инструкция

  1. Припаркуйтесь в зоне с платной парковкой.
    На табличке рядом указан код зоны и время, когда действует платный режим.
  2. Выберите удобный способ оплаты — приложение, сайт, СМС или паркомат.
  3. Введите данные:
    • код зоны;
    • государственный номер автомобиля;
    • время стоянки;
    • категорию транспортного средства.
  4. Оплатите парковку. Если вы используете приложение, можно завершить стоянку раньше — неиспользованные деньги вернутся на ваш парковочный счёт.
  5. Покиньте место в течение 10 минут после окончания оплаченного времени. Если опоздаете, система зафиксирует нарушение.

Льготы и разрешения

  • Жители центральных районов могут оформить годовое парковочное разрешение, дающее право ставить машину круглосуточно в зоне проживания.
  • Для некоторых категорий граждан действуют льготы — в частности, для ветеранов, инвалидов, многодетных семей и владельцев электромобилей.
  • Парковочные разрешения выдаются по заявлению, через МФЦ или городской портал.

Важные советы

  • Оплату парковки нужно внести в течение 15 минут после остановки.
  • Продлевать время можно заранее — если время истечёт, нарушение фиксируется автоматически.
  • При досрочном завершении парковки остаток средств возвращается.
  • Проверяйте код зоны: иногда GPS определяет его неверно.
  • Вечером и ночью парковка бесплатна — этим можно пользоваться, если вы приезжаете в центр после восьми вечера.
Автор:
Лариса Никонова
Общество
