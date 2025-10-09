Городовой / Общество / Чье имя носит аэропорт Пулково? 30% петербуржцев даже не подозревают, в честь кого он назван
Чье имя носит аэропорт Пулково? 30% петербуржцев даже не подозревают, в честь кого он назван

Опубликовано: 9 октября 2025 18:35
Не все знают, чье имя вписано в историю главных воздушных ворот Петербурга.

"Пулково" для горожан и туристов звучит привычно, но за этим названием скрывается гораздо больше, чем просто география.

Аэропорт появился на карте города под именем "Шоссейная" — так называлась железнодорожная платформа по соседству с аэродромом. В 1973 году комплекс переименовали в "Пулково". Это название пришло с Пулковских высот — местности, где стояла известная обсерватория и находилась одноимённая деревня.

Происхождение самого слова остаётся предметом споров: одни исследователи связывают его с вепсским словом "пулк" (пуля), другие — с финским "pulkka" (лопарские сани) или "puolukka" (брусника). Есть и версия о связи с именем Павел или Паул.

Однако по-настоящему громкое имя аэропорт получил лишь в 2018 году.

В рамках проекта "Великие имена России" жители страны выбирали, кого увековечить в названиях крупнейших аэропортов. По итогам финального голосования Пулково официально присвоили имя Фёдора Михайловича Достоевского.

Управляющая компания "Воздушные ворота Северной столицы" отдельно подчеркнула, что юридическое название, коды и аэронавигационная информация остались прежними — добавление имени писателя не меняет официальных данных.

Для пассажиров на территории аэропорта начали проводить лекции, культурные мероприятия, посвящённые творчеству Достоевского. Его персонажи и образы появляются на выставках и инсталляциях внутри терминала. В финале голосования соперниками Достоевского были Александр Невский и Дмитрий Шостакович, но именно имя классика российской литературы выбрали петербуржцы.

Теперь Пулково не только географическая точка, но и литературный символ на карте города. Остаётся только удивляться, как многие всё ещё не в курсе, что аэропорт Петербурга — это ещё и аэропорт имени Достоевского.

Лариса Никонова
