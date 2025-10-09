Чье имя носит аэропорт Пулково? 30% петербуржцев даже не подозревают, в честь кого он назван

Новости по теме

Тысячи людей приезжали не к тому терминалу и это повториться вновь: в чем разница между Пулково и Пулково-1

Перейти

«Не украсит, но и не испортит»: эксперт о спорном проекте павильона метро «Лиговский проспект-2» в Петербурге

Перейти

«Вместо этого всего будут строить небоскребы»: почему жители Каменки в Петербурге разочарованы районом

Перейти

«Лучше бы построили метро»: почему жители Лахты против нового петербургского памятника

Перейти

Когда тарелка не разбилась: как суеверие чуть не погубило многомиллионный проект ТНТ

Перейти