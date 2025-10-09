Крепость закованная в доспехи: как Пётр I оставил след на воротах Корелы

Когда в 1710 году русские войска взяли крепость Корела, Пётр I осматривал трофеи — шлемы, шпаги, кирасы. Среди них особенно выделялись доспехи шведских солдат.
Государь велел расплющить кирасы и обить ими крепостные ворота: "чтобы помнили победу". Так створки превратились в металлический щит — напоминание о времени, когда границы зависели от человеческой стойкости.
Кукушкин остров и северный рубеж
Название крепости менялось вместе с эпохами. Шведский Кексгольм, финский Кякисалми — все означают одно и то же: "кукушкин остров". Потом русская Корела.
На этом острове в устье Вуоксы новгородцы в конце XIII века построили первую деревянную крепость. Здесь проходила северо-западная граница Руси — место, где столкновение культур становилось частью повседневной жизни.
Камень, который всё видел
За свою историю Корела пережила множество осад и пожаров. Её перестраивали шведы, возвращали русские, укрепляли и снова теряли.
В XVIII веке она потеряла военное значение и стала тюрьмой. Здесь побывали семья Емельяна Пугачёва и несколько декабристов.
К середине XX века крепость лежала в руинах, пока археологи не начали раскопки и реставрацию.
Память, сохранившая форму
Сегодня крепость Корела — историко-краеведческий музей в центре Приозерска. Круглая башня, бастионы, пороховой погреб — всё это сохранило очертания прежней фортификации. Но больше всего здесь привлекают старые ворота, обитые латами.