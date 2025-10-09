Городовой / Город / Крепость закованная в доспехи: как Пётр I оставил след на воротах Корелы
Крепость закованная в доспехи: как Пётр I оставил след на воротах Корелы

Опубликовано: 9 октября 2025 09:00
Пётр l, ворота
Крепость закованная в доспехи: как Пётр I оставил след на воротах Корелы
После штурма 1710 года ворота крепости обили латами пленных шведов.

Когда в 1710 году русские войска взяли крепость Корела, Пётр I осматривал трофеи — шлемы, шпаги, кирасы. Среди них особенно выделялись доспехи шведских солдат.

Государь велел расплющить кирасы и обить ими крепостные ворота: "чтобы помнили победу". Так створки превратились в металлический щит — напоминание о времени, когда границы зависели от человеческой стойкости.

Кукушкин остров и северный рубеж

Название крепости менялось вместе с эпохами. Шведский Кексгольм, финский Кякисалми — все означают одно и то же: "кукушкин остров". Потом русская Корела.

На этом острове в устье Вуоксы новгородцы в конце XIII века построили первую деревянную крепость. Здесь проходила северо-западная граница Руси — место, где столкновение культур становилось частью повседневной жизни.

Камень, который всё видел

За свою историю Корела пережила множество осад и пожаров. Её перестраивали шведы, возвращали русские, укрепляли и снова теряли.

В XVIII веке она потеряла военное значение и стала тюрьмой. Здесь побывали семья Емельяна Пугачёва и несколько декабристов.

К середине XX века крепость лежала в руинах, пока археологи не начали раскопки и реставрацию.

Память, сохранившая форму

Сегодня крепость Корела — историко-краеведческий музей в центре Приозерска. Круглая башня, бастионы, пороховой погреб — всё это сохранило очертания прежней фортификации. Но больше всего здесь привлекают старые ворота, обитые латами.

Елизавета Астахова
Город
