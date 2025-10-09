Кронштадт и Сестрорецк исчезнут с лица земли: сколько осталось до петербургской катастрофы

Океанолог Филипп Сапожников поделился с РИА Новости неутешительными прогнозами.
К 2100 году ожидается повышение уровня Мирового океана на 0,3-0,65 метра, а при наихудшем сценарии — до 1,3 метра. Это несет серьезные последствия для прибрежных зон.
Северо-запад России в зоне риска
«На северо-западе России поднимающаяся вода может распространиться на прибрежные районы Санкт-Петербурга, часть Кронштадта и почти на весь Сестрорецк», — перечисляет Сапожников.
Известные курортные и исторические зоны могут оказаться под водой.
География затопления В северных районах России затонуть Варандей, Нарьян-Мар и Салехард. На юге вода может угрожать южной части Ростова-на-Дону и прибрежной части Керчи.