Городовой / Город / Кронштадт и Сестрорецк исчезнут с лица земли: сколько осталось до петербургской катастрофы
Кронштадт и Сестрорецк исчезнут с лица земли: сколько осталось до петербургской катастрофы

Опубликовано: 9 октября 2025 18:30
затопление Петербурга
Городовой ру

Глобальное потепление и прогнозируемый подъем уровня Мирового океана ставят под угрозу прибрежные территории России.

Океанолог Филипп Сапожников поделился с РИА Новости неутешительными прогнозами.

К 2100 году ожидается повышение уровня Мирового океана на 0,3-0,65 метра, а при наихудшем сценарии — до 1,3 метра. Это несет серьезные последствия для прибрежных зон.

Северо-запад России в зоне риска

«На северо-западе России поднимающаяся вода может распространиться на прибрежные районы Санкт-Петербурга, часть Кронштадта и почти на весь Сестрорецк», — перечисляет Сапожников.

Известные курортные и исторические зоны могут оказаться под водой.

География затопления В северных районах России затонуть Варандей, Нарьян-Мар и Салехард. На юге вода может угрожать южной части Ростова-на-Дону и прибрежной части Керчи.

Автор:
Ксения Пронина
Город
