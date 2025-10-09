Что нужно для поездки на поезде в Калининград из Москвы: полный список документов

Железнодорожный маршрут Москва—Калининград — редкий случай поездки по России с пересечением двух границ: состава проходит через Беларусь и Литву. Это накладывает особые требования к документам и правилам в пути. Ниже — какие документы подготовить, как купить билет, куда приходить на посадку, как проходят проверки на границе и о чём часто забывают пассажиры.