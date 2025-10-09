Скрытый дворец Васильевского: история, о которой мало кто знает

На Васильевском острове есть здание с ироничным названием — Скобский дворец.
В нём не устраивали балов и приёмов, но жили сотни рабочих. Сегодня его фасад ничем не выделяется, однако история дома показывает другую сторону Петербурга — не парадную, а будничную.
От завода к жилью
В конце XVIII века на этом месте работал кожевенный завод купца Фёдора Ямщикова, позже — коммерции советника Кусова. Когда производство закрыли, каменное здание перестроили под жильё.
В 1905–1906 годах архитектор Владимир Липский надстроил несколько этажей, и дом стал большим доходным зданием.
Тогда же за ним закрепилось ироничное прозвище — "Скобский дворец". В нём жили в основном выходцы из Псковской губернии — скобари, как их называли в народе.
Быт рабочих Петербурга
О жизни жильцов известно из повести Владимира Смирнова "Ребята Скобского дворца". Он писал о тёмном, закопчённом доме с окнами, заклеенными бумагой и тряпками.
Комнаты снимали без кухонь, готовили в коридорах, жили тесно, но по-соседски. Дом был полон шумов и запахов рабочего города — от варёной пищи до машинного масла.
Дом, который пережил эпохи
После революции здание не опустело.Здесь разместили общежитие Балтийского завода, и эта функция сохранилась до сих пор.
Скобский дворец — не архитектурная жемчужина, но напоминание о тех, кто создавал Петербург своими руками.