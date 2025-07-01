Семейная ипотека — не для инвестиций: какие ограничения могут появиться для покупки заветных квадратных метров

Новая инициатива направлена на то, чтобы меры поддержки получали семьи, которые живут и воспитывают детей там, где прописаны.

В России обсуждается идея выдавать семейную ипотеку только по месту регистрации заемщика. Сейчас многие семьи оформляют льготные кредиты в регионах, где не зарегистрированы, чаще всего — в Москве и Санкт-Петербурге.

Но семейная ипотека — это не способ инвестировать или покупать квартиры для перепродажи, а помощь тем, кто реально живет и воспитывает детей в своем регионе.

Кто может получить семейную ипотеку и на каких условиях?

Программа семейной ипотеки рассчитана на семьи с детьми до 6 лет и семьи, где есть ребенок-инвалид. В 2025 году ставка по кредиту составляет около 6% годовых.

Максимальная сумма кредита — до 12 миллионов рублей для Москвы, Московской и Ленинградской областей, Санкт-Петербурга и до 6 миллионов рублей — для остальных регионов.

При этом первоначальный взнос должен быть не менее 20%, можно использовать материнский капитал для его оплаты или погашения части кредита.

Новые возможности

Раньше семейная ипотека распространялась только на покупку новостроек и строительство жилья. С 2025 года программа расширилась — теперь можно купить и квартиру на вторичном рынке, но только в определенных городах с низким объемом строительства.

При этом дом не должен быть аварийным и должен быть не старше 20 лет. Такой подход помогает семьям быстрее улучшить жилищные условия, а не ждать долгого строительства.

Почему семейная ипотека — это не про инвестиции?

Главная идея семейной ипотеки — поддержать именно семьи, которые нуждаются в жилье для жизни, а не для заработка на рынке недвижимости. Именно поэтому заговорили об ограничениях.

Предложение внесла спикер Совфеда Валентина Матвиенко, пишут РИА Новости. Сейчас программа семейной ипотеки официально продлена до 2030 года.

В ближайшем будущем рассматриваются предложения расширить круг получателей, например, включить семьи с детьми до 14 лет.