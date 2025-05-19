Таврический сад — царство дипломатов и чиновников: где живут первые лица Петербурга и чем этот район привлекает элиту

Элитное жилье Санкт-Петербурга сосредоточено в нескольких кварталах, которые считаются наиболее престижными: «Золотом треугольнике», на Островах, в районе Таврического сада. Эти районы привлекают состоятельных покупателей своим уникальным характером, историей и высоким уровнем комфорта.
«Золотой треугольник»: сердце Петербурга и высокая стоимость
Наиболее высокую стоимость имеют квадратные метры в историческом центре Санкт-Петербурга — так называемом «Золотом треугольнике» между Дворцовыми набережными, набережной Фонтанки и Невским проспектом.
Престижность подобных объектов обуславливается шаговой доступностью к достопримечательностям и знаменитым культурным объектам, огромным выбором люксовой инфраструктуры от бизнес-центров до ресторанов, а также, конечно, высоким статусом «штучного» жилья, обладание которым само по себе является наградой. «Золотой треугольник»— сердце города с богатой историей и непревзойденной атмосферой.
Однако есть у квартир в историческом центре серьезные минусы: непосредственное соседство с ветхим фондом, проблемы с парковкой, шум, пробки, постоянный поток туристов. Н
Иностранцы и местные: кто выбирает «Золотой треугольник»
Элитное жилье здесь пользуется спросом у иностранцев и гостей города, подыскивающих престижную недвижимость для краткосрочного пребывания. Состоятельные петербуржцы предпочитают зеленые и социально однородные районы, лучше приспособленные для постоянного проживания.
Комплексы «Голландия» и Hovard Palace: архитектурные жемчужины центра
Интересны комплекс «Голландия» на Адмиралтейском канале, а также проект Hovard Palace на наб. Фонтанки. Как пишет vipflat.ru, эти комплексы предлагают роскошные апартаменты с высоким уровнем комфорта и современным дизайном.
Тишина и эксклюзивность Каменного острова
Каменный остров, дома и особняки которого соседствуют с резиденциями первых лиц города, — район тихий, спокойный и, пожалуй, самый дорогой. До недавнего времени приобрести здесь недвижимость могли далеко не все из самых состоятельных людей России: апартаменты в малоквартирных проектах де-люкс распределялись буквально «по знакомству».
Крестовский остров: новый центр элитной застройки
Однако Крестовский остров постепенно оттягивает на себя покупателей элитного жилья, превращаясь в настоящий центр премиальной застройки Петербурга. Именно здесь были возведены знаменитые комплексы «Пятый элемент», «Дом у моря», «Венеция». Крестовский остров предлагает современную инфраструктуру и разнообразие элитных жилых комплексов.
Среди новых проектов заслуживают внимания «Привилегия» и Verona. Эти комплексы отличаются оригинальной архитектурой и высоким уровнем комфорта.
Петровский остров: перспективное направление для элитного жилья
Петровский остров по плотности элитной застройки пока уступает Каменному и Крестовскому, однако считается наиболее перспективным. В настоящее время активно реализуется проект освоения Петровского острова.
Уже начато строительство комплекса Royal Park с собственной набережной и яхт-клубом.
Таврический сад: фешенебельный район с развитой инфраструктурой
Районы, прилегающие к Таврической улице, всегда принадлежали к наиболее фешенебельным. Развитая инфраструктура, благополучное социальное окружение, множество генконсульств и высококлассных учебных заведений, приятные зеленые зоны, близость к резиденции губернатора, элегантная, хорошо сохранившаяся застройка.
В этом районе находятся квартиры Валентины Матвиенко, нескольких депутатов Законодательного собрания, первых лиц «Газпрома». Проживание в районе Таврического сада свидетельствует о высоком социальном статусе и принадлежности к элите.
|Район / Комплекс
|Характеристика района и жилья
|Средняя цена за кв.м, руб.
|Средняя стоимость квартиры, млн руб.
|Особенности и тренды
|Исторический центр между Дворцовыми набережными, Фонтанкой и Невским проспектом. Высокий статус, шаговая доступность к достопримечательностям.
|850 000 – 900 000
|От 100
|Высокий спрос у иностранцев, шум, проблемы с парковкой, ограниченное предложение, «штучное» жилье. Проекты: Hovard Palace, «Голландия».
|Тихий, зелёный район с особняками и резиденциями первых лиц города. Самый дорогой и закрытый район.
|Около 850 000 – 1 000 000
|От 400
|Престиж, малоквартирные проекты, дорогая недвижимость, ограниченный доступ.
|Активно развивающийся элитный район с крупными премиальными комплексами («Пятый элемент», «Дом у моря», «Венеция»).
|800 000 – 900 000
|От 300
|Центр премиальной застройки, растущий спрос, новые проекты «Привилегия», Verona.
|Перспективный район с началом крупных проектов, таких как Royal Park с яхт-клубом.
|750 000 – 850 000
|От 250
|Менее плотная застройка, активное освоение, перспективы роста цен.
|Фешенебельный район с развитой инфраструктурой, зелёными зонами, консульствами и элитным социальным окружением.
|800 000 – 900 000
|От 150
|Привлекательность для постоянного проживания, элитные квартиры известных лиц, стабильный спрос.