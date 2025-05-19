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Таврический сад — царство дипломатов и чиновников: где живут первые лица Петербурга и чем этот район привлекает элиту

19 мая 2025 20:31
элитные дома, Таврический сад, Крестовский остров
Таврический сад — царство дипломатов и чиновников: где живут первые лица Петербурга и чем этот район привлекает элиту
Городовой ру

Где престижнее купить квартиру в Петербурге и какие «подводные камни» скрывает роскошь?

Элитное жилье Санкт-Петербурга сосредоточено в нескольких кварталах, которые считаются наиболее престижными: «Золотом треугольнике», на Островах, в районе Таврического сада. Эти районы привлекают состоятельных покупателей своим уникальным характером, историей и высоким уровнем комфорта.

«Золотой треугольник»: сердце Петербурга и высокая стоимость

Наиболее высокую стоимость имеют квадратные метры в историческом центре Санкт-Петербурга — так называемом «Золотом треугольнике» между Дворцовыми набережными, набережной Фонтанки и Невским проспектом.

Престижность подобных объектов обуславливается шаговой доступностью к достопримечательностям и знаменитым культурным объектам, огромным выбором люксовой инфраструктуры от бизнес-центров до ресторанов, а также, конечно, высоким статусом «штучного» жилья, обладание которым само по себе является наградой. «Золотой треугольник»— сердце города с богатой историей и непревзойденной атмосферой.

Однако есть у квартир в историческом центре серьезные минусы: непосредственное соседство с ветхим фондом, проблемы с парковкой, шум, пробки, постоянный поток туристов. Н

Иностранцы и местные: кто выбирает «Золотой треугольник»

Элитное жилье здесь пользуется спросом у иностранцев и гостей города, подыскивающих престижную недвижимость для краткосрочного пребывания. Состоятельные петербуржцы предпочитают зеленые и социально однородные районы, лучше приспособленные для постоянного проживания.

Комплексы «Голландия» и Hovard Palace: архитектурные жемчужины центра

Интересны комплекс «Голландия» на Адмиралтейском канале, а также проект Hovard Palace на наб. Фонтанки. Как пишет vipflat.ru, эти комплексы предлагают роскошные апартаменты с высоким уровнем комфорта и современным дизайном.

Тишина и эксклюзивность Каменного острова

Каменный остров, дома и особняки которого соседствуют с резиденциями первых лиц города, — район тихий, спокойный и, пожалуй, самый дорогой. До недавнего времени приобрести здесь недвижимость могли далеко не все из самых состоятельных людей России: апартаменты в малоквартирных проектах де-люкс распределялись буквально «по знакомству».

Крестовский остров: новый центр элитной застройки

Однако Крестовский остров постепенно оттягивает на себя покупателей элитного жилья, превращаясь в настоящий центр премиальной застройки Петербурга. Именно здесь были возведены знаменитые комплексы «Пятый элемент», «Дом у моря», «Венеция». Крестовский остров предлагает современную инфраструктуру и разнообразие элитных жилых комплексов.

Среди новых проектов заслуживают внимания «Привилегия» и Verona. Эти комплексы отличаются оригинальной архитектурой и высоким уровнем комфорта.

Петровский остров: перспективное направление для элитного жилья

Петровский остров по плотности элитной застройки пока уступает Каменному и Крестовскому, однако считается наиболее перспективным. В настоящее время активно реализуется проект освоения Петровского острова.

Уже начато строительство комплекса Royal Park с собственной набережной и яхт-клубом.

Таврический сад: фешенебельный район с развитой инфраструктурой

Районы, прилегающие к Таврической улице, всегда принадлежали к наиболее фешенебельным. Развитая инфраструктура, благополучное социальное окружение, множество генконсульств и высококлассных учебных заведений, приятные зеленые зоны, близость к резиденции губернатора, элегантная, хорошо сохранившаяся застройка.

В этом районе находятся квартиры Валентины Матвиенко, нескольких депутатов Законодательного собрания, первых лиц «Газпрома». Проживание в районе Таврического сада свидетельствует о высоком социальном статусе и принадлежности к элите.

Район / Комплекс Характеристика района и жилья Средняя цена за кв.м, руб. Средняя стоимость квартиры, млн руб. Особенности и тренды
Исторический центр между Дворцовыми набережными, Фонтанкой и Невским проспектом. Высокий статус, шаговая доступность к достопримечательностям. 850 000 – 900 000 От 100 Высокий спрос у иностранцев, шум, проблемы с парковкой, ограниченное предложение, «штучное» жилье. Проекты: Hovard Palace, «Голландия».
Тихий, зелёный район с особняками и резиденциями первых лиц города. Самый дорогой и закрытый район. Около 850 000 – 1 000 000 От 400 Престиж, малоквартирные проекты, дорогая недвижимость, ограниченный доступ.
Активно развивающийся элитный район с крупными премиальными комплексами («Пятый элемент», «Дом у моря», «Венеция»). 800 000 – 900 000 От 300 Центр премиальной застройки, растущий спрос, новые проекты «Привилегия», Verona.
Перспективный район с началом крупных проектов, таких как Royal Park с яхт-клубом. 750 000 – 850 000 От 250 Менее плотная застройка, активное освоение, перспективы роста цен.
Фешенебельный район с развитой инфраструктурой, зелёными зонами, консульствами и элитным социальным окружением. 800 000 – 900 000 От 150 Привлекательность для постоянного проживания, элитные квартиры известных лиц, стабильный спрос.
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Автор:
Ксения Пронина
Город
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