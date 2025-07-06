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Сколько мороженого можно есть без вреда для здоровья: нутрициолог назвала норму

Опубликовано: 6 июля 2025 11:03
Мороженое
Сколько мороженого можно есть без вреда для здоровья: нутрициолог назвала норму
Фото: Городовой.ру

Ведерко за раз — не вариант.

Лето, жара, мороженое — тройка, знакомая каждому. Но сколько шариков можно съесть без вреда для здоровья? Нутрициолог Виктория Вишнякова в беседе «Городовым» напомнила: всё зависит от общего количества сахара в вашем рационе.

Если ваш день — это гранола на завтрак, сладкий йогурт, компот в столовой, латте с сиропом, соусы, кетчупы, — значит, лимит сахара уже почти исчерпан. И на мороженое остаётся совсем немного пространства, поясняет специалист.

По рекомендациям ВОЗ, безопасная норма свободных сахаров — 30–50 грамм в день для взрослого человека. Это не только сахар в сладостях, но и добавки в напитках, готовых продуктах и полуфабрикатах.

Классическое пломбирное мороженое (молочное, сливочное)

  • 20–25 г сахара на 100 г продукта
  • 👉 Это примерно 4–5 чайных ложек сахара.

Фруктовое/щербет (на воде, без молока)

  • ~15–20 г сахара на 100 г
  • Иногда даже больше, если усиленно фруктовым соком и без жира — чтобы вкус был ярче, добавляют больше сахара.

Если вы едите мало сладкого и контролируете сиропы и добавки, то 2–3 шарика мороженого в день — это допустимо. Главное — смотреть состав: сколько добавленного сахара указано на этикетке, уточняет Вишнякова.

Также она подчеркнула: само по себе мороженое не опасно — вред появляется при избытке сахара в рационе. Поэтому важно оценивать не только десерт, но и всё, что вы ели до него.

Автор:
Игорь Мустафин Федор Никонов
Общество
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