Сколько мороженого можно есть без вреда для здоровья: нутрициолог назвала норму

Лето, жара, мороженое — тройка, знакомая каждому. Но сколько шариков можно съесть без вреда для здоровья? Нутрициолог Виктория Вишнякова в беседе «Городовым» напомнила: всё зависит от общего количества сахара в вашем рационе.

Если ваш день — это гранола на завтрак, сладкий йогурт, компот в столовой, латте с сиропом, соусы, кетчупы, — значит, лимит сахара уже почти исчерпан. И на мороженое остаётся совсем немного пространства, поясняет специалист.

По рекомендациям ВОЗ, безопасная норма свободных сахаров — 30–50 грамм в день для взрослого человека. Это не только сахар в сладостях, но и добавки в напитках, готовых продуктах и полуфабрикатах.

Классическое пломбирное мороженое (молочное, сливочное)

20–25 г сахара на 100 г продукта

👉 Это примерно 4–5 чайных ложек сахара.

Фруктовое/щербет (на воде, без молока)

~15–20 г сахара на 100 г

Иногда даже больше, если усиленно фруктовым соком и без жира — чтобы вкус был ярче, добавляют больше сахара.

Если вы едите мало сладкого и контролируете сиропы и добавки, то 2–3 шарика мороженого в день — это допустимо. Главное — смотреть состав: сколько добавленного сахара указано на этикетке, уточняет Вишнякова.

Также она подчеркнула: само по себе мороженое не опасно — вред появляется при избытке сахара в рационе. Поэтому важно оценивать не только десерт, но и всё, что вы ели до него.