Лето в банках: как замариновать лисички на зиму

Сезон грибов в Ленинградской области в самом разгаре, а звездами в нем выступают всеми любимые лисички.
Этим грибов так много в лесах региона, что самое время задуматься о том, как сохранить их надолго. И один из вариантов — это замариновать лисички на зиму в банки.
Ингредиенты
|Ингредиент
|Количество
|Лисички
|1 кг
|Вода
|1 л
|Соль
|30 гр
|Сахар
|30 гр
|Душистый перец
|5 шт
|Лавровый лист
|2 шт
|Дробленый перец
|4 гр
|Можжевеловые ягоды
|6 шт
|Чеснок
|30 гр
|Лук
|1 шт
|Яблочный уксус
|30-50 мл
|Оливковое масло
|80 мл
Приготовление
- Лисички замочить в воде на час, чтобы смыть листья и песок;
- Мелкие грибы оставляем, а крупные — режем. Главное, чтобы все были одного размера;
- Соединяем воду, сахар, соль, ягоды и сухие специи;
- Доводим рассол до кипения;
- Как закипит, отправляем туда чеснок, грибы и уксус;
- Варим 5 минут;
- За 2 минуты добавляем лук, порезанный кольцами;
- Все это быстро раскладываем в стерилизованные банки и накрываем крышкой, но пока не закрываем;
- Далее даем остыть. Крышка уже должна быть сверху положена;
- Когда грибы остынут, наливаем масло. Оно здесь выступает в роли клапана, чтобы в банки не поступал воздух и не происходило окисление;
- Теперь закатываем банки;
- Убираем в прохладное место.
Хранить грибы лучше в холодном погребе, где температура не выше 8 градусов, либо в холодильнике.