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Лето в банках: как замариновать лисички на зиму

Опубликовано: 6 июля 2025 10:02
лисички
Лето в банках: как замариновать лисички на зиму
Global Look Press / Oksana Korol / Business Online

Шеф-повар дал свой рецепт, как замариновать эти вкуснейшие грибы.

Сезон грибов в Ленинградской области в самом разгаре, а звездами в нем выступают всеми любимые лисички.

Этим грибов так много в лесах региона, что самое время задуматься о том, как сохранить их надолго. И один из вариантов — это замариновать лисички на зиму в банки.

Иван Кудряшов
Иван Кудряшов Шеф-повар

Шеф-повар Иван Кудряшов поделился с «Городовым» своим рецептом заготовки грибов.

Ингредиенты

Ингредиент Количество
Лисички 1 кг
Вода 1 л
Соль 30 гр
Сахар 30 гр
Душистый перец 5 шт
Лавровый лист 2 шт
Дробленый перец 4 гр
Можжевеловые ягоды 6 шт
Чеснок 30 гр
Лук 1 шт
Яблочный уксус 30-50 мл
Оливковое масло 80 мл

Приготовление

  1. Лисички замочить в воде на час, чтобы смыть листья и песок;
  2. Мелкие грибы оставляем, а крупные — режем. Главное, чтобы все были одного размера;
  3. Соединяем воду, сахар, соль, ягоды и сухие специи;
  4. Доводим рассол до кипения;
  5. Как закипит, отправляем туда чеснок, грибы и уксус;
  6. Варим 5 минут;
  7. За 2 минуты добавляем лук, порезанный кольцами;
  8. Все это быстро раскладываем в стерилизованные банки и накрываем крышкой, но пока не закрываем;
  9. Далее даем остыть. Крышка уже должна быть сверху положена;
  10. Когда грибы остынут, наливаем масло. Оно здесь выступает в роли клапана, чтобы в банки не поступал воздух и не происходило окисление;
  11. Теперь закатываем банки;
  12. Убираем в прохладное место.

Хранить грибы лучше в холодном погребе, где температура не выше 8 градусов, либо в холодильнике.

Автор:
Юлия Аликова Федор Никонов
Общество
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