Лето в банках: как замариновать лисички на зиму

Сезон грибов в Ленинградской области в самом разгаре, а звездами в нем выступают всеми любимые лисички.

Этим грибов так много в лесах региона, что самое время задуматься о том, как сохранить их надолго. И один из вариантов — это замариновать лисички на зиму в банки.

Ингредиенты

Ингредиент Количество Лисички 1 кг Вода 1 л Соль 30 гр Сахар 30 гр Душистый перец 5 шт Лавровый лист 2 шт Дробленый перец 4 гр Можжевеловые ягоды 6 шт Чеснок 30 гр Лук 1 шт Яблочный уксус 30-50 мл Оливковое масло 80 мл

Приготовление

Лисички замочить в воде на час, чтобы смыть листья и песок; Мелкие грибы оставляем, а крупные — режем. Главное, чтобы все были одного размера; Соединяем воду, сахар, соль, ягоды и сухие специи; Доводим рассол до кипения; Как закипит, отправляем туда чеснок, грибы и уксус; Варим 5 минут; За 2 минуты добавляем лук, порезанный кольцами; Все это быстро раскладываем в стерилизованные банки и накрываем крышкой, но пока не закрываем; Далее даем остыть. Крышка уже должна быть сверху положена; Когда грибы остынут, наливаем масло. Оно здесь выступает в роли клапана, чтобы в банки не поступал воздух и не происходило окисление; Теперь закатываем банки; Убираем в прохладное место.

Хранить грибы лучше в холодном погребе, где температура не выше 8 градусов, либо в холодильнике.